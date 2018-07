GAZA baraja marcharse

La empresa láctea de referencia en Zamora, GAZA S.L., empieza a barajar seriamente trasladar sus instalaciones de transformación a otro municipio, ante la persistencia en el bloqueo para poder ampliar la actual fábrica, ubicada en la carretera de Almaraz y en una zona marcada como inundable cada 500 años. Una reunión de la junta de accionistas esta semana, según la información recabada por la Cadena SER, ha constatado que la situación se complica ante el bloqueo de las administraciones al proyecto de ampliación, que lleva dos años esperando.

La dirección de GAZA S.L. quiere ser prudente en la actual situación y no quiere entrar en el fango político, pero advierte que la ampliación de la fábrica “corre mucha prisa”, porque el retraso está costando dinero a la empresa láctea de referencia en Zamora. Ni la Confederación Hidrográfica del Duero, ni el Ayuntamiento de Zamora ayudan a desbloquear la situación, por lo que ya manifiestan abiertamente que “iremos a donde nos quieran”. En este sentido, sostienen que las soluciones no son imposibles, pero entienden que no están viendo voluntad para desbloquear las trabas impuestas por la condición de terrenos inundables cada 500 años. La Junta de Accionistas de GAZA insiste que el tiempo es fundamental y no pueden aguantar mucho más sin una solución. Quieren hacer un último intento en una reunión con todas las administraciones implicadas. Pero, entre tanto, están recibiendo propuestas serias desde otros ayuntamientos para trasladar sus instalaciones. Es el caso de Tordesillas, Villabrázaro, Algodre o Corrales del Vino, al margen de otras anecdóticas como Cobreros. GAZA, por cierto, estipula como condición básica para la elección de una nueva ubicación, en su caso, la cercanía al gaseoducto. Ahí, Corrales partiría con ventaja.