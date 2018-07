Azucena: "Me han llegado tarde cartas de citaciones médicas y del paro"

"Me han llegado tarde cartas para citas médicas, estoy en desempleo y me han llegado cartas tarde para reuniones en el paro, incluso cartas que no me han llegado; he llamado porque estaba esperando una cita para un especialista y he llamado a ver qué pasaba y me han dicho que yo no había acudido y es que a mí no me ha llegado". Era el testimonio de Azucena, vecina de La Almozara en Estudio de Guardia, y que también confirmaba en Hoy por Hoy Zaragoza la Asociación de Vecinos de San José, con quejas que también han recogido ellos.

Desde Correos aseguran que son casos "puntuales", por ausencias y sustituciones de verano. Eso sí, reconocen que hay un incremento de trabajo por el aumento de la demanda de paquetería, sobre todo de plataformas como Amazon y recuerdan que, después del verano, 60 personas se incorporarán a la plantilla.

Lo ha remarcado el jefe del sector de oficinas de Zaragoza, Carlos Barbas, que defiende que el servicio está "funcionando con normalidad", y que, si ha habido algún retraso es un problema puntual.

¿Se puede reclamar?

En los envíos ordinarios "no hay manera de seguir la trazabilidad para ellos, pero sí en los que son registrados, es decir, cartas certificadas, notificaciones y paquetes", ya que "se pueden seguir a través de nuestra web de acceso público y se puede poner cualquier reclamación a través de la plataforma de Correos", ha explicado.

Estas quejas de retrasos en correspondencia han sido un goteo durante el último año y los sindicatos han reclamado que se refuerce la plantilla. Está prevista, para después del verano, la consolidación de la plantilla, con 2.500 plazas en España. De ellas, alrededor de 60 en Aragón. Hasta entonces, reconoce Barbas, Correos mantiene una situación de "interinidad".