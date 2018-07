El baúl de los recuerdos del Ángel Férez

El Maestro y punto. Es difícil definir de otra manera a un Ángel Férez que llegó hace casi diez años al Almería y esta temporada cumplirá su décima temporada preparando los porteros del futuro, aunque en el curso 2018-2019 tendrá una labor diferente, pero al mismo tiempo muy ilusionante en la familia rojiblanca, que se ha convertido en su segunda familia.

Ángel Férez, hasta la pasada temporada preparador de porteros del primer equipo del Almería, ha pasado a asumir un nuevo cargo dentro del organigrama técnico del club rojiblanco y, en este sentido, será el responsable de todo lo concerniente a la puesta a punto de los porteros de la cantera de la entidad almeriense.

Su librillo

Férez diseñará una metodología de trabajo que tendrán que desarrollar y cumplir los técnicos de las bases, desde el filial a alevines, en cuanto a los guardametas se refiere, una posición muy específica que, de igual forma, requiere también una labor más especifica en cuanto a los entrenamientos y preparación.

Además de hacer un seguimiento a los porteros, el Maestro Ángel Férez, también dirigirá personalmente unas jornadas semanales que tendrá con los metas de todos los equipos de la cantera para potenciar ese trabajo específico. También colaborará con el nuevo equipo femenino que comenzará a competir esta próxima temporada 2018/19. Él será el encargado de preparar a los guardametas de esta formación.

El Maestro fue protagonista en el programa SER Deportivos, donde llegó a emocionarse cuando se puso a hace un repaso de casi los diez años que lleva en el Almería: “Voy a cumplir diez años aquí, esta ciudad y este club es como mi segunda casa, y quiero seguir más años con vosotros, en esta bonita ciudad”.

Recuerdos

Ángel Férez recordó los mejores momentos en el Almería: “Pienso que siempre han sido todos los días entrenando y preparando a los porteros que han pasado por el equipo y me ayudaron en todo. No quiero olvidarme de nadie: Diego Alves, Esteban, Casto, René, Julián… han sido muchos y todos muy profesionales”.

Lorena García lo llamó para proponerle la nueva función en el club rojiblanco y no lo dudó ni un segundo: “La verdad es que tenía muchas ganas de hacer cosas nuevas en el Almería y cuando me comentó que yo fuera el nuevo coordinador de los porteros de la cantera y preparar a las nuevas porteras del equipo femenino respondí al momento que sí porque, además, me atrae mucho esta nueva labor en el Almería”. Férez es un fenómeno del fútbol.