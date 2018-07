Luis Rioja: "Vengo a un club con mucho prestigio"

Luis Rioja, extremo izquierdo, nacido hace 23 años en Sevilla, llega al Almería procedente del Marbella, que este año disputó el Play Off de ascenso a Segunda. Alfonso pagó traspaso por un jugador que ha elegido vestir de rojiblanco gracias al interés de la dirección deportiva: “Vengo a un club con bastante prestigio y me ilusionó la idea desde el primer momento. Tengo ganas de poder disputar los primeros minutos con mi nueva camiseta”. Luis Jesús Rioja González pasó por Cabecense, Real Madrid, Celta y Marbella antes de recalar en el Almería. Vio en acción a sus compañeros en el amistoso ante el Real Valladolid y los aficionados que se desplazaron a Marbella están deseando verle cabalgar por la banda: “En mis primeros días he notado el cariño de la afición, que tiene ganas de verme, y yo quiero demostrar mi fútbol en el campo. Aportaré velocidad y rapidez”.

Su nueva casa

Su prioridad siempre fue quedarse en Andalucía y el Almería le brindaba la posibilidad de dar un salto más en su carrera. Es un diamante a pulir y la presión no le puede. Viene como recambio de Fidel Chaves para poner en pie al Mediterráneo. La vida es un reto constante para Rioja. “Me encanta Almería, el club tiene su caché y me considero muy andaluz. Este proyecto me ilusionaba más que cualquier otro”, apuntó el extremo izquierdo, que ayer ese ejercitó con el grupo sin problemas.

Cualidades

Rioja ve el fútbol en vertical. Prefiere buscar los espacios y encarar a su rival para encontrar la opción de meter el balón al área con peligro. “Me gusta entrar por la izquierda, aunque el míster decidirá al final. Quiero desbordar y acabar con centro lateral”, continuó. Su ídolo es un bético de oro, Joaquín: “Soy un extremo puro, que quizá se esté perdiendo un poco. Mi referente es Joaquín Sánchez. Quiero encarar”. Por último, Rioja habló del compromiso del vestuario. Conoce a Corpas de su etapa en el Marbella y entiende que dar la oportunidad a gente joven tendrá su recompensa en breve: “Me parece espectacular. El futbolista humilde siempre es el que trabaja y se sacrifica por el compañero sin pedir nada a cambio".