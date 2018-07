La U.B. Conquense pide la dimisión o el cese inmediato del concejal de Deportes

La Unión Balompédica Conquense pide a Ángel Llorens, al que declaran "persona non grata" que dimita a la mayor brevedad posible como concejal de Deportes "por no estar capacitado personal ni profesionalmente para ostentar la responsabilidad de promoción del deporte" en Cuenca. Si no dimite, exigen al alcalde que lo retire en beneficio del deporte de la ciudad de Cuenca porque ha quedado desacreditado para seguir desempeñando estas funciones.

Una petición que hacen tras lo que ocurrió en el partido entre el Conquense y el Getafe, equipo de Primera División, en la Fuensanta, que califican de "bochornoso".

El equipo detalla que la expedición del Getafe no pudo acceder a las instalaciones del campo de fútbol por estar la puerta principal parcialmente cerrada y no tener la llave para abrirla. Tampoco estaban abiertos las duchas de agua caliene para los jugadores, los servicios para el público general, la sala donde está la megafonía o la taquilla.

Echan la culpa de estos problemas al concejal de Deportes y le acusan de haber dejado la ciudad de Cuenca "a la altura del barro" ante un equipo de primera división y todos los medios y aficionados que arrastra. El club blanquinegro asegura que Llorens intentó, en todo momento, boicotear la Copa Diputación que se organizó para agradecer a la institución provincial su apoyo.

Dan las gracias a los responsables de la Diputación, al teniente de alcalde, Julián Huete y al concejal de Hacienda, José Ángel Gómez, de haber hecho todo lo posible para arreglar esta situación. Gracias a Gómez, asegura el Club, "los futbolistas pudieron ducharse con agua caliente".

Añade que Llorens, que estuvo en todo momento ilocalizable, "siente una aversión por la Balompédica" a la que ha intentado, como al resto de clubes de la ciudad, cobrar los precios públicos de uso por las instalaciones, utilizando "métodos peculiares” y con una "actitud retadora". Algo que según el equipo de Segunda División B le desacredita como interlocutor válido para solucionar el problema.