‘Gallos y Poetas’, batallas de rap y poesía entre los jóvenes de Cuenca

Un grupo de jóvenes de Cuenca, con edades comprendidas entre los 15 y los 27 años, han formado un grupo de rap llamado Gallos y Poetas. La iniciativa surgió del más veterano de ellos, P Díez, al comprobar que este grupo de adolescentes realizaba batallas de rap por Cuenca “igual que lo hacía yo cuando tenía su edad”, dice. Así decidió impulsar e incentivar la creación de este grupo en el que actualmente le acompañan Kodaav, Nexo MC, Gabri Hades, Zhero, MTK, Rhyme y Zeta. Estos son sus nombres artísticos, de batalla, pero en realidad se llaman Carlos, Miguel, Dani, Fran o Guillermo. Hemos hablado con ellos en Hoy por Hoy Cuenca.

Una batalla de rap era una competición entre raperos con el objetivo de quedar por encima del rival. Gallos y Poetas han sido los promotores entre los chavales de su edad de las batallas de rap en Cuenca. Las calles y los parques de la ciudad son los escenarios, aunque en una ocasión llenaron el auditorio.

MTK, Nexo MC, P Díez, Kodaav, Gabri Hades, Rhyme y Zhero en los estudios de SER Cuenca. / Cadena SER

Ritmo y poesía

“Queremos vincular el rap más con la poesía que con la violencia”, explica Nexo MC. “El rap consiste en rimar, en hacer un mensaje bonito. El rap se ha usado como protesta y cuando había que protestar más que ahora, no es que ahora no haya que hacerlo, pero entonces se usaba un lenguaje más violento, pero este estilo musical sirve para expresar cualquier tipo de sentimiento, para canciones de amor, de lucha por la libertad o sobre la naturaleza. El rap es poesía, pero con música, con ritmo”. “Queremos volver a las raíces del rap”, apunta P Díez. “El significado de la palabra es rhythm and poetry, ritmo y poesía”.

Todos coinciden en que el rap tiene mala imagen “que en las batallas solo se insultan”, que ese estilo musical está ligado “a la droga y la violencia”, pero “el rap al final es música y cada uno expresa su propio mensaje y el hecho de que un determinado mensaje haga más ruido que otro, no implica que el resto no existan”. En sus canciones aparecen “mensajes positivos y de cosas que nos han pasado”. “Al final lo que cuenta cada uno son sus mensajes y sus experiencias”, concluyen.

Gallos y Poetas participa este sábado 28 de julio en el festival CuencaRap, que se celebra desde las 19.30 h en Casa Maty, y comparten cartel con grupos como Chata Flores, Yslem, Dyso o Inunder.