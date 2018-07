El Festival "Amanecer Bailando" no se celebrará en el Parque El Soto

El Gobierno Municipal de Móstoles ha mandado un comunicado en el que aseguran que el polémico Festival "Amanecer Bailando" no se va a celebrar en el Parque Natural de El Soto de dicha ciudad.

En el comunicado además aseguran que "esperan" poder celebrar dicho evento musical en otro enclave de la ciudad. A continuación, pueden leer la nota íntegra:

"Ante las opiniones contrarias a la ubicación del Festival Amanecer Bailando y aunque seguimos creyendo que el Parque de El Soto sería un sitio idóneo igual que otros parques urbanos de la ciudad para realizar actividades culturales y de ocio. Y después de haber soportado el Gobierno acusaciones e insinuaciones injuriosas de tener intereses ilícitos en la celebración de dicho evento.

Hemos tomado la decisión de no celebrar el Festival en dicho Parque para que quede claro la independencia y libertad de este Gobierno ante cualquiera.

Esperemos que pueda celebrarse en otra ubicación y que los que se han opuesto a una actividad de ocio juvenil no consigan su objetivo, que no ha sido otro que pensar en sí mismos y no en los jóvenes de la ciudad".

Desde Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid, uno de los convocantes de la concentración que se desarrollará esta tarde a las 19 horas en la Plaza del Pradillo en defensa del Parque El Soto, aseguran a través de una de las portavoces, Soledad Pachón, que sigue convocada para reclamar que "cumplan" con lo comunicado.

Por su parte, las Asociaciones de Vecinos Coordinadas de Móstoles, excplican que esta tarde acudirán a esta concentración para informar a todos los vecinos de la decisión del Gobierno Municipal y que "aunque lo celebran" - ya que es uno de los puntos que les han distanciado- siguen con su decisión "de no acudir a los órganos de participación del Ayuntamiento de Móstoles" y que su vuelta "tendrá que ser consensuada con todas las asociaciones", tal y como ha explicado a SER Madrid Oeste su presidente Ricardo Zamora.