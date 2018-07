Recuerdan que las invernaderos deben tener sistemas de recogida de pluviales

El Ayuntamiento de El Ejido recuerda a los agricultores la obligatoriedad que existe de que doten a sus fincas de los sistemas de recogida de pluviales que den una solución definitiva a los problemas de anegaciones e impermeabilidad que sufre el campo en determinadas zonas cada vez que llueve. Es por ello que el edil responsable de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Gómez Galera, haya querido incidir en este importante aspecto que recoge la normativa municipal que da forma a la 'Ordenación de Invernaderos y su Entorno', puesta en marcha con la finalidad de propiciar una imagen más estructurada del campo y acorde a la agricultura actual.

El responsable local ha recordado que "a través de este tipo de infraestructura, que debe de soportar una capacidad mínima de recogida de 35 l/m2, se mitigan los problemas de impermeabilidad del entorno agrícola y de la propia ciudad". Además de "posibles daños colaterales en fincas vecinas a causa de las acumulaciones y escorrentías provocadas por el agua de lluvia", ha remarcado Gómez Galera. El edil ha precisado que "ahora es un buen momento para acometer estos trabajos, ya que son fechas en las que se realiza una parada en la actividad agrícola que, en muchos casos, se aprovecha por las agricultores para realizar tareas de mantenimiento y reparaciones en sus invernaderos".

Es por ello que haya insistido en que "es preciso que este excedente de agua procedente de la cubierta de invernaderos se oriente hacia la reutilización en la propia finca o a la recarga de los acuíferos" y es que con esta medida "continuamos dando importantes pasos hacia una agricultura cada vez más sostenible y que se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales sobre todo teniendo en cuenta la escasez hídrica actual y, por tanto, la necesidad que existe de aportar soluciones eficientes y coherentes".

Pero, tal y como se recordará, esta Ordenanza no sólo normaliza esta cuestión sino otros muchos aspectos relacionados también con la estructuración e imagen de todo el entorno agrario y que tienen que ver con la higiene rural, la gestión de los restos vegetales, la necesidad de realizar plantaciones de especies vegetales autóctonas que no sean reservorio de virosis hortícolas entre las fincas, la disciplina en torno a este tipo de suelo o las medidas cautelares de paralización de construcción de invernaderos, entre otras muchas cuestiones que vienen a regular todo el entorno agrario en general y a proteger el suelo de interés agrícola en particular.

Por último, el concejal ha pedido una mayor concienciación para que "entre todos y poco a poco se vaya diseñando un modelo de entorno agrario más ordenado, mejor estructurado y que cumpla con todos los requerimientos de una agricultura de primer nivel como la nuestra"; pero, para ello "es preciso que las nuevas fincas se levanten conforme a la normativa vigente y las antiguas se vayan adaptando paulatinamente para configurar así la imagen que todos perseguimos".