Es cuestión de respeto

La recuperación de la Memoria Histórica que quiere impulsar el nuevo Gobierno de la Nación le pone un hilo de esperanza al trabajo que la asociación soriana ‘Recuerdo y Dignidad’ lleva desarrollando desde hace más de una década en la provincia de Soria. Una decena de fosas comunes localizadas, más de una treinta de cuerpos pendientes de exhumación a petición de familiares, y muchos pueblos de la provincia que mantienen aún simbología franquista e incluso el nombre de Yagüe como San Leonardo. A la asociación se le abre ahora una puerta a la ilusión con la pretensión del Gobierno de revisar la Ley de Memoria Histórica con la creación de una Comisión de la Verdad y la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Son muchas las reacciones que surgen desde Soria tras el anuncio realizado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados de una batería de iniciativas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica. El proyecto de revisión legislativa también incluirá una propuesta de retirada de los símbolos de exaltación de la dictadura y la resignificación del Valle de los Caídos.

‘Recuerdo y Dignidad’ celebra la creación de la Dirección General para la Memoria Histórica, que se encargará, entre otros cometidos, de establecer planes de búsqueda de desparecidos y de hacer públicos los datos de las exhumaciones, así como de crear y mantener un censo oficial de víctimas. El colectivo que preside Iván Aparicio ha criticado en numerosas ocasiones la falta de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la falta de coordinación de las actividades de exhumación e identificación, y la desactualización de los mapas de fosas mientras los expertos independientes de la ONU instan al Gobierno español a involucrar a las familias de las víctimas y sus asociaciones representativas en la implementación de estas propuestas.

Mucho tiene que decir la asociación soriana en la modificación de la Ley de la Memoria Histórica, tratarán que se incluya su opinión y experiencia a la hora de introducir mejoras en la normativa, porque guste más o menos a unos u a otros, la asociación ‘Recuerdo y Dignidad’ ha hecho feliz a muchas familias que han podido enterrar a sus seres queridos como se merecían. Hay quien esto no lo entiende porque no tienen la necesidad sentimental y emocional de buscar a un familiar fusilado que residen en una fosa común; el respeto es la base de la recuperación de la memoria histórica, respeto para quien no quiere recuperar el cuerpo de sus familiares y respeto para quien sí quiere hacerlo. Ni más ni menos.