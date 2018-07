Taburete abrirá los conciertos de fiestas en Aranda

A la espera de concretar un matiz en el horario, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Aranda tiene prácticamente cerrado el primer concierto de las Fiestas Patronales: Taburete será el grupo que actúe el viernes 7 de septiembre, tras la tarde del pregón y en la víspera del Cañonazo.

Se trata del único concierto de pago que incluye el programa festivo. Las entradas tendrán un precio de 20 euros.

La hora de la actuación, que no contará con teloneros, no es el único dato que no está confirmado de esta cita, para la que todavía no está decidida la ubicación. La concejalía de Festejos baraja dos emplazamientos posibles: uno de ellos es mantener la tradición de celebrar este primer concierto festivo en el recinto Ferial, aunque este año había un interés especial en trasladar la cita musical al patio del Centro Cívico Virgen de las Viñas, con el objetivo de acercar el programa festivo a los barrios.