Sergio Arenas y Alexandre llegan dispuestos a marcar la diferencia

En la tarde de este jueves fueron presentados dos de los últimos fichajes del Atlético Tomelloso; Sergio Arenas y Alexandre. El presidente de la entidad, Cristóbal Moraga, daba la bienvenida a ambos: “Son dos jugadores en los que hemos depositado toda nuestra confianza y nuestras esperanzas y creemos que tienen sobrada experiencia en el mundo del fútbol para aportarnos lo que queremos. Alexandre es un extremo, técnico, de mucha calidad que sabe muy bien lo que es un balón. Un jugador desequilibrante y con una gran pierna izquierda que estamos seguros que explotará sus virtudes aquí. Por su parte ,Sergio Arenas es un portero de sobrado prestigio y experiencia. Viene de Talavera de Segunda B. Gran persona y con muchas virtudes; alto, ágil, atlético… No hay que olvidar que Sergio fue nuestra primera opción para reforzar la portería y eso nos enorgullece”, explicaba el presidente. En este sentido, adelantaba que faltaría “un central, un delantero y un sub 23 de perfil ofensivo”. Por otro lado, animaba a la gente “para hacerse socio y no esperar hasta última hora”.

La experiencia de Sergio

Sergio se mostraba con ilusión en su presentación y hablaba de la diferencia entre un club de Segunda B como el que procede y el Atlético Tomelloso. “Diferencia no hay mucha entre los clubes, pero sí es cierto que desde el primer momento noté que es un club familiar y sabe muy bien lo que quiere y hacia dónde va”, señalaba el cancerbero.

Su experiencia y al defender una de las posiciones más señaladas, Sergio Arenas aseguraba que “un portero tiene que transmitir tranquilidad y seguridad” y reconocía que “como cualquier futbolista vengo a jugar todo lo posible, por eso creo que va a ser una bonita competencia con Buyo que es otro gran portero”.

Por último, tras la primera sesión de entrenamiento, el portero auriverde indicaba que “he visto un buen grupo y veo al equipo como una familia. Para los que venimos nuevos está siendo muy buena la adaptación”.

Con ganas de jugar

Por último, Alexandre explicaba por qué se decantó por el Atlético Tomelloso y comentaba que “es un club muy ambicioso y no me lo pensé en firmar por su proyecto y su seriedad”. Por otro lado, respecto a sus cualidades, el extremo procedente de La Roda reconocía que “me gusta encarar, ser habilidoso y jugar a pierna cambiada” y deseaba jugar en su posición natural porque “vengo de jugar de todo menos de lo que más me gusta”.

Por último, en cuanto al objetivo, Alexandre apostaba por que “vamos a luchar por estar arriba sí o sí porque se están haciendo las cosas muy bien y confío en este equipo”.