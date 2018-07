Manero defiende su nombramiento

El secretario general del Ayuntamiento de Burgos, Luis Alfonso Manero, asegura en una nota enviada a los medios de comunicación que en sus dos nombramientos para este cargo "no se ha conculcado principio constitucional ni legal alguno". Manero sale al paso por primera vez de las críticas de los grupos de la oposición en el Consistorio, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya anulado su nombramiento por falta de motivación.

En el escrito, Manero indica que los "principios de mérito y capacidad quedan absolutamente salvaguardados con la superación, hace más de doce años, del proceso selectivo de secretario de categoría superior llevado a cabo en Madrid, de índole nacional, que me ha facultado para optar al desempeño de este puesto de trabajo junto a la aprobación de otras oposiciones que me han permitido trabajar en otros puestos al servicio de diversas administraciones locales". "No tengo más derechos, pero quiero advertir que tampoco menos derechos que cualquiera de los compañeros de profesión que hemos optado al puesto de secretario municipal", añade.