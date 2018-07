El PSOE plantea una revolución en Atención Primaria

De 'situación incendiaria' ha calificado la falta de cobertura sanitaria en el medio rural de Castilla y León, la portavoz de sanidad del PSOE en las Cortes, Mercedes Martín, que considera necesario un nuevo y revolucionario planteamiento que potencie la Atención Primaria. Un abordaje estructural y transversal del Sistema de Salud que se adapte a las necesidades territoriales y demográficas de la región, que no imponga horarios a los pacientes, que impulse el soporte hospitalario a domicilio, que triplique los recursos en enfermería y sea capaz de incentivar a los médicos. Mercedes Martín reclama al gobierno autonómico del PP que revise a fondo la prestación que ofrecen los 14 hospitales públicos, los 245 centros de salud y los 3.600 consultorios rurales. La procuradora socialista acusa al consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, al presidente Herrera y al lider del PP regional, Fernández Mañueco, de ser los responsables del deterioro que sufre la atención sanitaria en Castilla y León e incluso apunta al nuevo presidente nacional del PP, Pablo Casado, por ignorar las necesidades de la tierra que ha usado como trampolín desde su acomodada posición en Madrid. Mercedes Martín reprocha a Casado que 'no es palentino, ni abulense, sino de la calle Salamanca'. La procuradora ha celebrado que el gobierno Sánchez haya corregido lo que denomina la 'ignominia' de haber privado a los inmigrantes en situación irregular del derecho a la tarjeta sanitaria y asegura que los problemas del sistema de salud no empeoran por asumir a ese colectivo. El PSOE relata la carencia de profesionales que padecen, por amortización, bajas o jubilación, las zonas básicas de salud de la provincia de Burgos. Desde el Valle de Mena a la Ribera del Duero, pasando por La Demanda, Briviesca, Medina de Pomar, Oña, Belorado o Sedano.

