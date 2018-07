Natxo: “Mi percepción es que Sidnei y Guilherme no van a continuar”

A menos de un mes para el comienzo de la Liga, el entrenador habla de uno camino "positivo" y comenta que está "satisfecho porque la evolución es la que uno podía esperar, pero seguimos". Sin embargo, el Dépor que quiere Natxo no se verá hasta la primera jornada del campeonato. Hasta ese momento, los esfuerzos se centran en dar forma al grupo. Las preocupaciones, en conocer cuanto antes quienes serán sus jugadores. Para el preparador vasco es lógica "la dificultad que conlleva esto, es mucho trabajo y requiere tiempo". En cuanto los movimientos, la plantilla "va tomando ya un perfil" aunque "lo perfecto es que estuviéramos todos". Ahora para poder entrar hay que salir. La idea es tener dos por puesto.

Natxo dirige un entrenamiento / RC Deportivo

El técnico asume que jugadores como Sidnei y Guilherme no formarán parte de su proyecto. González sostiene que ambos no entran en sus planes. "Yo creo que no. En un principio mi percepción es la de que no van a continuar". Aun así, destacó que ambos están siendo muy profesionales en el día a día de la pretemporada. "Su comportamiento está siendo muy bueno. Dos chicos que entienden que si salen llegarán en el mejor forma posible a su nuevo equipo", explicó.

En relación a los nuevos fichajes, Natxo González entiende que "Ortolá es un jugador que cumple los requisitos que requeríamos y es una incorporación que nos va a aportar mucho, un portero muy bueno, estilo Barça", afirmó. David Simón, por su parte, también pasa el visto bueno del míster porque" es un lateral con experiencia, recorrido por su banda. Vamos a pedir a los laterales que en ataque nos den posibilidades. Una incorporación importante", afirma.

El Deportivo empezará la liga en Segunda con tres salidas consecutivas: Albacete, Extremadura y Tenerife. Una circunstancia que no preocupa en exceso al técnico, aunque cuando se enteró la primera vez "fue un shock y una puñeta, que he ido asimilando con naturalidad". Por último, el jefe de la caseta advirtió de la complejidad de la nueva categoría. "Hay equipos con una historia muy importante", "va a ser dura, como todo el mundo está transmitiendo".