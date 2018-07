Los tribunales respaldan la legalidad de la moción contra el ejecutivo de Benitatxell

Una posible moción de censura en el ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell vuelve a ser noticia. Y es que el juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Alicante ha fallado a favor de los ediles de Independents Marina Alta, Compromís y Toni Colomer, quienes presentaron, el pasado mes de enero, una moción de censura contra el gobierno local que encabeza Josep Femenia, de Movimiento RED.

Una moción que no prosperó, porque el secretario municipal decidió, a pesar de las protestas de la oposición, no diligenciar la moción. El secretario argumentó que Toni Colomer, uno de los firmantes del documento, era un concejal no adscrito. Desde la oposición mantenían que a pesar de haber abandonado sus responsabilidades en el gobierno y en el partido, mantenía la portavocía del grupo popular, porque su partido, no ejecutó correctamente su expulsión.

El caso se elevó a los tribunales y ahora, seis meses después, el juez dado la razón a los firmantes de la moción. Ayer, jueves 26 de julio, conocían la sentencia. Una noticia que todos los ediles en la oposición valoraban positivamente. Desde Compromís, su portavoz, Miguel Ángel García, remarca que la decisión judicial confirma que se llevó a cabo una maniobra ilegal por parte del equipo de gobierno para mantenerse en el poder unos meses más.

García muestra su satisfacción con la sentencia, puesto que según indica, reafirma que la moción estaba bien hecha. Pero muestra también su pesar porque pone de manifiesto, una vez más, el mal funcionamiento del ayuntamiento.

Por su parte Toni Colomer insiste en que su expulsión del PP no fue correcta, y recuerda que así se le trasladó al secretario municipal. El edil critica la actuación del funcionario, que califica de política y no de independiente.

Con todo, el ejecutivo local tiene 15 días para recurrir la sentencia y la oposición dispone de 30 días para ratificar la moción presentada. Los ediles de la oposición, apunta Nieves García, de IMA, se reunirán con sus respectivos colectivos locales y después entre ellos para tomar una decisión.