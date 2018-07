Malva, directos y trabajo de estudio en un verano en la cresta de la ola

Los murcianos Carlos Segura, Alejandro Sotomayor y Gabriel Cortés, componentes de "Malva", uno de los finalistas del "talent show" Factor X, afrontan su primer verano de éxitos con varios conciertos programados y otros por cerrar, y con un intenso trabajo de composición y estudio que espera ver sus frutos a la vuelta de las vacaciones.

En una entrevista con EFE, Carlos Segura, vocalista de la banda, se reconoce aún sorprendido, "y agradecidísimo", por la proyección que les ha dado su paso por el programa y, sobre todo, por el aprendizaje adquirido en televisión para afrontar hoy los directos.

"Es increíble lo que estamos viviendo. Esta experiencia nos ha permitido conocer a muchísima gente que nos sigue y conoce nuestras canciones, a la que le gusta la música que hacemos", subraya Carlos, que considera un "privilegio brutal" sentirse arropado por el público y poder mostrar en el escenario el trabajo oculto de años de composición en el anonimato.

Malva, formado por tres amigos de la infancia, se ha reforzado este verano con un batería y un bajista para tocar en los directos.

Los cinco se estrenarán esta noche en La Manga del Mar Menor, donde forman parte del cartel de Los40 Summer Live junto a Dani Fernández, Sofía Reyes, Bombai, Blas Cantó, Eleni Foureira y el DJ Óscar Martínez. El concierto será a partir de las 22,30 horas en el pabellón deportivo.

Apenas sin bajar del escenario pondrán rumbo a Málaga, donde actúan mañana, sábado, en el Coca-Cola Music Experience on The Beach, un festival al que el año pasado asistieron más de 70.000 personas y que este año reúne a Sweet California, Danny Romero, Dani Fernández, David Lafuente, a las televisivas Mireya Bravo y Mimi, de Operación Triunfo, y a artistas internacionales como la banda británica New Hope Club o la mexicana Sofía Reyes, entre otros muchos.

Carlos Segura, humilde y algo tímido, avanza que en el concierto de La Manga tocarán "Termodinámica" y "Borneo", dos de los temas dados a conocer en el programa de televisión, al que llegaron tras superar un casting de más de 7.000 personas y en el que se diferenciaron precisamente por llevar su propia música, huyendo de las versiones de otros autores.

Los chicos de Malva, que ya en Málaga ampliarán el repertorio, tienen más de 30 canciones propias y siguen creando y disfrutando con la composición.

En sus planes también está editar un disco, para lo cual se encuentran en la fase previa de selección, si bien el vocalista insiste en no desvelar detalles y solo avanza que quieren ver publicado su primer trabajo a la vuelta del verano.

"Ojalá sea posible para finales de agosto o ya en septiembre", subraya.