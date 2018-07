Atenea Carter y The Mighty Might llenarán de música Soul y Funk las Puestas de Sol del Patio del Palacio Provincial

El patio de la Diputación palentina acogerá, el lunes, día 30 a las 21:00 horas, una nueva actuación de las Puestas de Sol inscrita en el programa “Espiga, cosecha cultural del 2018”, en este caso “Soul” de Atenea Carter y su banda The Mighty Might.

El Palacio Provincial acoge este lunes, 30 de julio, el sexto concierto del ciclo “Puestas de Sol” en el patio de la Diputación y enmarcado en el programa cultural Espiga 2018 de la Institución Provincial.

Este concierto que comienza a las 21 horas corre a cargo de Atenea Carter & The Mighty Might, una banda formada por ex-miembros de The Pepper Pots que preparan las líneas maestras de lo que será su nueva y excitante aventura: Un proyecto de soul y funk donde la potentísima voz de Atenea Carter se fusionará con la sonoridad Old School de The Mighty Might .

Atenea Carter es cantante y compositora, formada en el ‘Taller de Músics’ y en la escuela Jam Session de Barcelona. Nacida en Cataluña pero con raíces sur-americanas, ya destaca con temprana edad per su extraordinaria voz y dotes musicales. Después de aprender de los mejores, ahora se presenta como front-woman imponente, capaz de encender cualquier platea con su voz y su actitud acaparadora. Sin duda, la voz de Atenea Carter llegará a todos los amantes de la música Soul sin dejarlos indiferentes.

Por su parte, The Mighty Might es la banda que la acompaña. Formada por músicos experimentados, provenientes de varias formaciones dentro de la escena soul y funk catalana. Son una máquina muy bien engrasada de soul "old school" y no es de extrañar, ya que muchos de ellos tienen mucha experiencia en los escenarios, y han trabajado con artistas de la talla de The Impressions, Eli ‘Paperboy’ Reed o Maxine Brown.

Together & free, el primer disco de Atenea Carter & The mighty Might. De entrada, se siente que Curtis, Martha, Aretha o Smokey están presentes en cada acorde y en cada melodía. Pero también se percibe a los clásicos contemporáneos como Sharon o Charles, y toda la tradición de los grandes nombres del soul de todos los tiempos.”

Graduados en la Universidad de Old School con profesores como Maxine Brown, Binky Griptite o The Impressions y con una larga trayectoria de conciertos y kilómetros en cada traste, tecla, embocadura y casco de sus instrumentos, los músicos de The Mighty Might hacen una simbiosis perfecta con la frescura, energía y sensibilidad de Atenea Carter.

Entradas.- Las entradas a las Puestas de Sol en el Palacio Provincial tienen un coste será de 7 euros, y de 4 € para las entradas bonificadas a personas mayores de 65 años, familias numerosas, jóvenes y estudiantes, personas con discapacidad y personas en situación de desempleo. Un año más los fondos recaudados durante el ciclo se destinarán, un año más, a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con los grupos más desfavorecidos de la capital.

Además, este fin de semana siete localidades de la provincia podrán disfrutar del resto de actividades programadas por la Diputación de Palencia para “Espiga, cosecha cultural 2018”:

- Cisneros. Corro de San Facundo. Sábado 28 de julio a las 21’30 horas: Música americana, Pop, Folk, en inglés y en castellano a cargo del grupo “The Spanish Peasant” que acercarán este tipo de música tan actual a los vecinos y visitantes de Cisneros. (Con-Ciertos Sentidos)

- Espinosa de Villagonzalo. Iglesia de Santa Cecilia. Sábado 28 de julio a las 20’30 horas: Concierto enmarcado en el Festival de órgano Provincia de Palencia, a cargo de Francisco Cera, distinguido internacionalmente como intérprete autorizado de la música del Barroco y Renacimiento italiano. Desde 2006 es invitado regularmente a impartir clases magistrales y conciertos a prestigiosas instituciones de Estados Unidos.

- Fuentes de Nava. Plaza de Calvo Sotelo. Sábado 28 de julio a las 22’30 horas: El ciclo Noches de cine aterriza en Fuentes de Nava donde los vecinos podrán disfrutar de la proyección de la película “ El bebé jefazo”(2017).

- Villasarracino. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Sábado 28 de julio a las 19’30 horas: El concierto del conjunto coral de la Universidad de Santo Tomás de Manila (Filipinas) dará el pistoletazo de salida al aclamado ciclo “Festival de música Provincia de Palencia”. El corocombina voces femeninas y masculinas tanto de alumnos como de ex-estudiantes del centro.

-Carrión de los Condes. Iglesia de San Andrés. Domingo 29 de julio a las 20’30 horas: Los alumnos participantes de la Academia de órgano “Fray Joseph de Echevarría” finalizan la edición de este año y ofrecen un concierto final dentro del ciclo “Festival de órgano Provincia de Palencia”.

-Cervera de Pisuerga. Plaza Mayor. Domingo 29 de julio a las 21’30 horas: El intrepidante cuarteto palentino Chelo Submarine que realiza versiones de pop y rock con sus violonchelos llenará de música la Plaza Mayor de Cervera en la noche del domingo dentro del ciclo “Con-Ciertos Sentidos”.

-Saldaña. Plaza Vieja. Domingo 29 de julio a las 22’30 horas: Proyección de la película“Ben Hur” (1959) dentro del ciclo 2Noches de cine”.