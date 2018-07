La Mesa del Parlamento estudiará el lunes destituir a la Letrada Mayor

La destitución de la letrada mayor es el último punto de la mesa convocada para el próximo lunes a las 10 de la mañana por parte de la presidenta de la cámara Ainhoa Aznárez. La presidenta, que fue quien la propuso a comienzo de legislatura aduce pérdida de confianza y razones profesionales para destituir a Idoia Tajadura, aunque necesitará el apoyo de sus socios para llevar a cabo esta destitución.

No es la primera vez que Aznárez trata de sacar adelante la salida de Tajadura como responsable de la asesoría legal del Parlamento, ya que a finales de febrero ya planteó la idea a sus compañeros de mayoría, pero finalmente se retractó y aseguró que no se había planteado. Han sido varios los desencuentros entre la presidenta y la letrada, especialmente con el aval de Tajadura al cambio de portavoz en Podemos, tras el golpe dado por Laura Pérez y sus afines. En el último informe, el referido al cambio de nombre, los servicios jurídicos dejaban en la mesa la decisión de aceptar o no el cambio de Podemos por Orain Bai.

La convocatoria de la Mesa llega el mismo día en el que el grupo parlamentario ha comunicado la salida de Mikel Buil y Aznárez, que se mantienen en el partido, de la comisión negociadora del convenio económico y su sustitución, precisamente, por Laura Pérez.