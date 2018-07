Llorente: "La pretemporada está siendo muy completa"

Diego Llorente es el último de los defensas de la Real que se ha lesionado esta pretemporada. No se trata de algo grave, pero para evitar que fuera a más, decidió no terminar el partido contra el Real Unión en Azkoitia del pasado miércoles.

-Lesión. "Bien, estoy bien, mejor con respecto al otro día, voy mejorando aunque todavía no estoy al 100%, pero espero estar pronto trabajando con el equio".

-Qué le ocurrió en Azkoitia. "Venia arrastrando molestias en esa zona, venía controlando, con sensaciones no malas, pero las circunstancias del campo, un tanto irregular y un poco distinto a entrenar en Zubieta, me afectaron. Y en los últimos minutos notaba más dolor del normal y decidí no arriesgar, porque un mal apoyo podía jugarme algo que no tenia mucho sentido ahora".

-Otro gol de cabeza. "Es una de las facetas en las que los defensas podemos aportar en ataque, un balón parado que hoy en día adquiere gran importancia, siempre estoy preparado para que ocurran cosas como esas, y espero seguir aportando ahí como en esta última temporada".

-Mucho defensa lesionado. "Sí, ha habido una circunstancia especial, que hace que ahí tenemos problemas, pero son lesiones que no son graves, yo paré para para evitar males mayores y Aritz ha completado ya el entreno con buenas sensaciones y yo me uniré dentro de poco, y Hector coge en los próximos días el ritmo de competición, y Raúl Navas entrena cada día mejor".

-Todo controlado. "El Fútbol desde que estoy en Primera cada vez se utiliza más tecnología para cuantificar los datos y tener más información en beneficio del equipo y está pretemorada me está ofreciendo muy completas porque se controla todo desde la faceta butrikiciknsl y física y eso son recursos para nosotros para mejorar el rendimiento individual y colectivo Bienvenido sea y lo acogemos muy bien".

-Adaptación. "En estos días con el nuevo cuerpo técnico cada vez le conocemos más y vemos más cosas a nivel táctico y cogemos más mecanismos para ponerlos en práctica en la competición. Yo soy de Leganés y la gente me dice que estaba muy contento con asier allí porque lo ha puesto en lo más alto".

-Cambios en el estio. "Tampoco va a haber una revolución, pero sí que la manera de entrenar y trabajar es diferente al de la temporada pasada, veremos un equipo que en ciertas situaciones hará la cosas de manera distinta pero sabiendo que la base de este equipo reside mucho en tener una posesion efectiva de balón aunque es verdad que se verán cambios y seguro que van en beneficio del equipo".

-Más cerrados en defensa. "En función del equipo al que nos encontramos cada semana habrá diferentes modos para jugar y dentro del partido hay especie de ninipartidos en los que hay que jugar y sufrir en otros, y también se verá una real como la del año pasado, pero no nos vamos a encerrar. Habrá momentos para todo y en saber decidir residirá el éxito"

-Pretemporada exigente. "Sí, porque cuando subimos al campo ya llevamos un trabajo en todo el cuerpo en el gimnasio y arriba también nos exigen mucho y muchos de mis completos lo notamos mucho pero lo aguantamos bien para sacar la mayor exigencia a nuestro esfuerzo y nos vendrá bien para el resto de la temporada".

-Comienzo de Liga fuera. “No nos pilla de nuevo, estamos preparados y concienciados, sabiendo que esos partidos fuera no tienes a tu afición. El año pasado empezamos fuera y luego tuvimos el psrtidode casa así que no será tan diferente al año pasado”.

-Nuevo Anoeta “Es evidente qué raro se nos va a hacer, sobre todo a la gente que lleva tiempo aquí, por tener una percepción de donde está la gente, pero va a ser a mejor y pinta muy bien y el máximo beneficio de todo eso va a ser en el equipo y en la afición que lo verá todo más cerca”.