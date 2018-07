Priscila Dos Santos y Judith Sans para empezar

El SUPER AMARA Bera Bera de Imanol Álvarez comienza su pretemporada presentando a dos de sus refuerzos para esta próxima temporada. Una cara nueva, como es la brasileña Priscila Dos Santos, primera línea que llega de Polonia. Y otra es Judith Sans, la pivote catalana, experta en labores defensivas, que llega tras jugar la segunda parte de la temporada pasada en Dinamarca.

"Llego más descarada, he perdido la vergüenza, porque estaba en otro país y no entendía el idioma, y eso me hizo abrirme más. Creo que he mejorado en ataque, jugando con grandes jugadoras en competición europea. Y vengo más jugadora, espero aportan en defensa y en ataque. Fui yo quien le dijo a Tati Garmendia para volver, porque cuando de el salto a un equipo más grande quiero estar preparada, y mientras quiero jugar en casa, donde peleamos por todos los títulos y jugaremos la previa de la Champions", señala Judith Sans.

Por su parte, Priscila Dos Santos, que contó con la colaboración de su compatriota del equipo, Adriana Cardoso, señalço que "venir al Bera Bera es algo muy bueno para cualquier jugadora, conocía porque ha ganado muchas cosas últimamente y espero venir para ayudarle a seguir ganando", señala la brasileño, que en Polonia marcó 83 goles y 23 partidos.