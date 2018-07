Ya es oficial. José Ángel Sodupe no se presentará a la reeelción como presidente del Bidasoa-Irun. Convoca elecciones para finales de este 2018. Así lo ha dicho esta mañana en la sala de prensa del Polideportivo Artaleku.

-Carta de despedida. "Han sido 16 temporadas en lasque hemos vivido de todos cosas bonitos y algunos de los episodios más complicados de la historia reciente del club. Por fortuna gracias a la voluntad de muchos se ha logrado una coraza con la que asegurar el futuro del bidasoa. Un capital social que hace que este proyecto siga adelante porque Irun en balonmano no se entiende sin el bidasoa. Estás palabras suenan a despedida y efectivamente lo son. Entramos en Ali electoral y mi voluntad es convocar elecciones a finales de 2018 para que la nueva directiva tenga tiempo de preparará siguiente temporada"

-Razones para decir adiós ahora. "Me consta que hay personas que quieren seguir apoyando este club y buscando el futuro. Incluyendo un grupo de personas que quieren dar continuidad a este proyecto empezado hace años. Lo que más ha influido es que empezaron a haber rumores que habría otra candidatura interesada en presentarse. Porque en otras elecciones no se presentaba nadie y aunque me quisiera marchar a casa, seguía por ayudar al club para que ni hubiera una junta gestora. Uno de los mayores orgullos que tengo es que hemos logrado que el club no haya desaparecido".

-Cómo quiere que le recuerden. “Como una persona que estuvo aquí una serie de años que tuvo la desgracia de bajar al equipo Asobal pero con él irgullo de volver a subir y haber logrado que el club no desapareciera. Seguimos siendo un club histórico y que nos quiere mucho".

-Apoyará al nuevo presidente. “Por supuesto. Si hay más de un candidato, el que gane por supuesto estaré dispuesto a ayudarle con contactos que hemos podido tener porque el club está por encima de las personas, a pesar de que yo he estado 16 años como presidente".

-El dinero, su principal caballo de batalla. "Lo económico ha sido muy difícil vivimos años muy complicados con desaparición de clubes, es un deporte duro que quizá no se valore como debe. Tengo que agradecer a todas las instituciones y la gente que ha apoyado".

-No cree que se pierda ahora lo mejor. "No ha influido, gente muy importante política y deportiva me la ha hecho. Pero al final he reflexionado muchísimo y creo que es el momento adecuado para dejarlo y no en el momento malo como hace uno más años. Y ojalá llegue otra vez a Europa y lo disfrute muchísimo porque será algo que yo he sembrado".