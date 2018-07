Nekane Arzallus: "Norel me ha decepcionado"

Nekane Arzallus, presidenta del Delteco GBC, ha repasado toda la actualidad del conjunto donostiarra en el marco de la firma del acuerdo de renovación con su principal patrocinador, la empresa Delteco.

-Una renovación importante. "Eso es, ya sabeis que nosotros cada verano nos tenemos que reinventar, porque perder jugadortes quiere decir que lo han hecho bien, y somos conscientes de lo que somos y no podemos pagar más, por eso estas empresas son importantes y hacen que podamos subir peldaño a peldaño un poco más".

-Marcha de Norel. "Estoy decepcionada. No esperaba que fuera a ocurrir. Tenía un año de contrato más, era una persona a la que se ha cuidado muy bien, así que es una decepción, le deseo la mejor de las suertes, pero tengo un pelo de decepción. No me ha dado ninguna explicación, se lo que se le ha ofrecido, así que no se la causa de su marcha".

-Adios de Clark. "Así parece, porque oferta tiene encima de la mesa y no ha dado contestación, pero vendrá otros, el club está por encima de todos".

-Marcha de Pardina. "No es que no se cuente con él, sino que veñiamos que tiene pocos minutos y que lo mejor para seguir igual es que se vaya a buscar otro sitio a encontar más minutos. Pero es buen jugador y una gran persona, pero si no encuentra equipo, estará aquí el día 20 para entrenar, seguro".

-Renovaciones. "Van Lacke está a gusto, tiene oferta nuestra y esperamos que pueda seguir. Lo mismo nos pasa con Agbelese, contamos con los dos jugadores".