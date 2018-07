Los podólogos advierten no dar largos paseos por la orilla de la playa

El Colegio de Podólogos de la Comunitat Valenciana (ICOP-CV) recomienda a la ciudadanía no dar largos paseos por la orilla de la playa, ya que, debido a la inclinación que la incidencia del agua provoca en ella, afecta negativamente a tobillos, rodillas y caderas.

"Solo recomendamos realizar largas caminatas por la orilla del mar si el terreno estuviera absolutamente plano. Sin embargo, lo más habitual es que haya una inclinación y esto puede generar sobrecargas en tobillos, rodillas y caderas por andar en desnivel", afirma María García, la presidenta del ICOP-CV.

Además, el Colegio declara que caminar por la arena seca es una opción preferible, ya que "mejora la propiocepción de los miembros inferiores y favorece el fortalecimiento de la musculatura de los pies y las piernas, así como ayuda a recuperarse de lesiones, como los esguinces de tobillo".

Pero los podólogos avisan del peligro de sufrir quemaduras en los pies, tanto por caminar por arena muy caliente como por no echarse la crema solar necesaria, sobre todo la sensible zona del empeine. "Caminar por la arena seca es sin duda la mejor alternativa para la salud de nuestros pies. El problema es que en esta época del año suele estar muy caliente y debemos ser muy cautelosos para hacerlo en las horas en que el sol no sea tan incidente sobre esta" explica Estefanía Soriano, la vicepresidenta del ICOPCV.

En definitiva, desde el ICOPCV recomiendan realizar largas caminatas, por sus beneficios saludables, pero siempre atendiendo estos consejos.