Firman Laberyrie y Thomas para cerrar la plantilla

El Valencia Basket ha hecho oficial los dos fichajes de los que les venía hablando la SER en los últimos días: la incorporación de un jugador nuevo, Louis Labeyrie, y la renovación de uno de los jugadores que más cerca han estado de abandonar el Valencia Basket este verano, hasta que su situación ha dado un giro de 180 grados para acabar con la firma por una temporada más de Will Thomas.

El Valencia incluyó a Thomas en la lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo pero el interior ni presentó ninguna oferta de otro club ni aceptó la propuesta que incluyó el club, que era igual a su contrato en la pasada campaña.

Aun así, desde la entidad no descartaron totalmente su continuidad pues creían que no iba a recibir propuestas que globalmente fueran mejores aunque el Valencia no vaya a jugar la Euroliga.

Finalmente, ambas partes retomaron las conversaciones que habían aparcado tras no aceptar el jugador la propuesta de renovación que le hizo la entidad al acabar la temporada y han cerrado una acuerdo.

LLEGA LABEYRIE

Además, el Valencia Basket ha fichado al interior francés Louis Labeyrie para las próximas dos temporadas. El interior cumplió 26 años en febrero, mide 2'08 metros y habitualmente ha jugado como ala-pívot aunque en las últimas campañas también lo ha hecho como 'cinco', por lo que cumple la polivalencia que buscaba el club valenciano para este fichaje.

El pasado 28 de junio, el SIG Strasbourg, con el que ha promediado 13 puntos y 7 rebotes en la liga francesa esta pasada campaña, anunció que Labeyrie había hecho efectiva la cláusula que le permitía desvincularse de club por lo que el jugador estaba libre para fichar por cualquier equipo.

Tras haber disputado cinco campañas con el Paris Levallois, Labeyrie, que es internacional absoluto con Francia, firmó un contrato de dos campañas con el Strasbourg, club que ha dejado para seguir su carrera en el Valencia.