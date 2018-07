Empate ante el Málaga y lesión de Mayoral

Terminó la concentración en Marbella y lo hizo con un empate sin goles ante un Málaga que todavía se parece al de la temporada pasada en Primera y con la malísima noticia de la lesión de Mayoral. El jugador fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario donde le efectuaron pruebas diagnósticas para determinar el alcance de la lesión en su tobillo derecho.

La iniciativa en un partido en el que el Valladolid prefirió jugar con 10 tras la lesión del canterano, la llevó el Málaga, que con un equipo que se verá muy diezmado por la salida de muchos futbolistas con respecto al que pondrá en el inico de Liga ante el Lugo, hizo trabajar a los tres porteros del Valladolid que actuaron y que firmaron algunas paradas decisivas y de mérito.

Nacho cometió un claro penalti en los últimos minutos, pero el árbitro no lo vio y además decidió no consultar al VAR, al que no se acercó en todo el partido.

El equipo volvió tras el encuentro y reanudará los entrenamientos el próximo lunes por la tarde en los renovados Anexos.