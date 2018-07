Alfonso se ilusiona con los fichajes

Alfonso García y una apuesta de futuro. El presidente dio la bienvenida en Benahavís al fichaje más difícil y a su vez ilusionante del verano: Luis Rioja. El extremo izquierdo vive sus primeras horas rojiblancas y debutará este domingo contra el Tenerife en el cuarto amistoso de la pretemporada. El Almería ha tenido que pagar traspaso al Marbella por un jugador con gran cartel en el mercado, pero el seguir en Andalucía y concretamente en un club que apuesta por gente joven, le hizo decantarse por esta oferta.

El máximo accionista del club explicó que las cualidades de Luis Rioja vendrán bien al estilo del Almería, ya que actualmente pocos futbolistas ofrecen desborde y buen centro: “Ha sido de lo mejor en Segunda B y ahora queremos verlo en una categoría superior. Tiene velocidad y es una ventaja para romper al espacio. Luis puede ser un futbolista importante y ojalá la Segunda se le quede pequeña”. Destacó Alfonso que pese a su juventud es una persona en la que se puede confiar: “Se comprometió con el club desde un primer momento, aunque hubo varios equipo preguntando por él. Ha cumplido su palabra”. Rioja cumple el perfil del nuevo Almería, es decir, un jugador en escalada que puede ofrecer su mejor rendimiento en breve: “Apostamos por gente que no haya explotado aún, porque si no sería imposible. Buscamos gente que venga en progresión”.

El Almería perdió ante el Real Valladolid, aunque el presidente, que estuvo en Marbella, considera el resultado injusto por los méritos de sus jugadores: “Llevamos el control del partido, tuvimos ocasiones claras y su gol viene de un rechace que despista al portero”. Recuerda que los buenos resultados en pretemporada no son tan importantes, porque la Liga ya no da respiro: “En muchas fases metimos en su área al Valladolid y me gustó mucho el trabajo, aunque las conclusiones son relativas. Será en Liga cuando veamos realmente si tenemos chicha o no”.