Ciudad Real será la provincia de España mejor conectada a Internet

Hasta el rincón más lejano y por pequeño que sea se instalarán estos puntos, 3 ordenadores, con impresora incluída, cámara de video y punto wifi, así como el mobiliario necesario para su conexión a la red, hasta 250.000 euros que aportará la institución provincial.

Un programa que se activa en CLM, al amparo de los fondos FEDER, que la Diputación ya solicitó en junio y al que la Diputación implementará fondos propios siendo Ciudad Real la provincia de CLM que acogerá más puntos, por encima del 50 por ciento de todos los que se distribuirán en la CCAA, casi 600 sobre un total de 1142 puntos.

El presidente , Jose Manuel Caballero ha destacado que el acceso a las nuevas tecnologías es fundamental en los tiempos digitales que vivimos. En este sentido ha agradecido el apoyo del Grupo Popular porque va a contribuir a que la provincia sea un referente nacional.

El representante del Grupo Popular Adrián Fernández, ha puesto en valor este programa que va a favorecer el acceso de internet especialmente en el mundo rural, aunque ha destacado que los fondos, no llegan de la Junta, sino de Europa. El presidente de la Corporación matizaba que si no fuera porque la CCAA los ha puesto a disposición de las Diputaciones no se podrían activar y recordaba cómo en el mandato de Cospedal en CLM estos fondos no fueron aprovechados como hubiera sido deseable y tuvieron que devolverse.

Sesión plenaria, en la que en ruegos y preguntas, el diputado popular David Marín ha instado a la Diputación a que urja a la CCAA para que se ejecute el plan de caminos prometido en su día para mejorar los trayectos de muchas explotaciones agrarias en la provincia. Se ha ultimado la cosecha de cereales e iniciándose campañas agrícolas de recogida del melón y la sandía y no han comenzado las obras, dificultando el acceso a muchos agricultores. El vicepresidente Manuel Lopez Alcorocho ha asegurado que comparten el interés por este convenio, garantizando que hay disponibilidad presupuestaria para ponerlo en marcha.