Desarticulado un grupo criminal de "expertas estafadoras" mediante el timo del falso romance

Creaban perfiles sociales falsos en la red y simulaban mantener relaciones sentimentales con sus víctimas a las que estafaban dinero mediante el timo del falso romance. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas con edades entre 24 y 36 años, por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Hasta 14.000 euros se han podido recuperar de ese dinero estafado. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tomelloso.

Estafa nigeriana

Se ha desarticulado un grupo de estafadoras expertas en el timo de la también conocida como "estafa nigeriana". Investigación que se inició tras la denuncia de una mujer que manifestó haber sido estafada a través de una conocida red social en la que presumiblemente mantenía una relación con un hombre que se presentaba como oficial del ejército estadounidense, destinado en Afganistán. Confesó que le estafaron una gran cantidad de dinero.

Se ha identificado a dos personas titulares de cuentas corrientes en Móstoles donde la víctima hizo los ingresos y se ha podido identificar en la misma localidad madrileña a varias personas que formaban parte de la organización criminal.

Modus operandi

Las presuntas estafadores crearon un perfil social falso para captar a sus víctimas. Les pedían una serie de ingresos para materializar los encuentros con las personas con las que contactaban, exigiéndoles además otros pagos con la excusa de ir costeando gastos de aduanas.

Recomendaciones para evitar ser víctima

La estafa del falso romance es uno de los engaños más comunes en los portales de internet, por eso la Guardia Civil aconseja, que se informen convenientemente, que no hablen sobre inversiones con personas que no sean de su confianza, ni tampoco faciliten el número secreto de su tarjeta ni datos bancarios en la red.

Además se recomienda que no instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos si no conoce su funcionamiento, ni abra mensajes de remitentes desconocidos y menos responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal. No haga clic en los mensajes de las ventanas emergentes que no haya solicitado y use al menos dos direcciones de correo; una para contactar con sus conocidos y una segunda dirección para utilizar en los formularios de aquellas páginas que solicitan un e maiel para poder acceder a su contenido.

Y si ha sido victima de un delito, fíjese en todos los detalles que puedan ayudar para identificar al estafador, llame a la Guardia Civil lo antes posible para formular denuncia e diríjase a la página www.guardiacivil.org, donde existe un enlace al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.