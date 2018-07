López Garai: “Estoy contento con la pretemporada”

El Numancia jugará mañana sábado su primer partido amistoso de la pretemporada, a las 19.00 h en el Municipal de El Burgo de Osma frente al Huesca, flamante equipo de Primera división. Será un encuentro que servirá para conocer cómo será el nuevo Numancia, así como ver las prestaciones de los fichajes realizados.

El entrenador rojillo Aritz López Garai dispondrá de 23 jugadores (20 de campo y tres porteros) para este choque. “Tenemos las bajas por problemas físicos de Dani Nieto, Luis Valcarce, Unai Medina, Jordi y Diamanka, con lo que haremos dos equipos diferentes, uno en cada parte, y uno de los tres porteros descansará. Lo de los problemas musculares (al margen de las lesiones ya consabidas) es algo habitual en las pretemporadas”.

horario del debut El Numancia ya sabe cuándo debutará en la temporada 2018-19 de fútbol de Segunda división. Será el sábado, 18 de agosto a las 10 de la noche en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Si bien es un horario tardío, que podría dificultar la afluencia de aficionados rojillos al estadio andaluz, la parte positiva es que los numantinos evitarán las altas temperaturas que podrían darse en otra franja horaria.

Sobre el planteamiento táctico, el dibujo, reconoce que “el sistema puede variar entre el 4-3-3 y el 4-4-2 a lo largo del curso, en función del partido y el rival, pero seguramente partamos del 4-3-3”. Lo que es seguro es la apuesta “por tener el balón. Es el objetivo. Tenerlo y hacer daño con él, no tenerlo porque sí. A ver si vamos cogiendo automatismos y luego la calidad individual hará el resto”.

Sobre estas dos semanas de preparación, López Garai se muestra satisfecho. “Estoy muy contento, la gente está entrenando bien, el ritmo de entrenamiento y la asmilación de conceptos está yendo bien, veo muy buena predisposición por parte de los jugadores, que es lo más importante, y creo que estamos trabajando en la buena línea”.

Con respecto a posibles novedades en la plantilla reconoce estar “encantado” con el grupo y que no ha pedido nada a Palacios. “No soy de pedir. No me gusta estar haciendo peticiones al director deportivo, porque él ya suficiente trabajo tiene. Él conoce las necesidades de la plantilla y lo que ya tenemos cubierto. Simplemente intercambiamos opiniones”.