Uber i Cabify tornen a operar

Uber, Cabify i la resta de serveis VTC (vehicles de lloguer amb conductor) tornen a operar amb normalitat a la ciutat de Barcelona, després que dimecres passat cessessin provisionalment la seva activitat després dels atacs soferts per part d'alguns taxistes en vaga.

Les companyies VTC han reprès la seva activitat a la capital catalana coincidint amb la finalització de l'aturada del sector del taxi, que ha dut a terme dues jornades de vaga en protesta per la suspensió cautelar, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), del reglament metropolità que regula aquestes llicències, arran d'un recurs presentat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Dimecres, coincidint amb el primer dia de vaga, diversos taxistes van atacar vehicles VTC que prestaven servei i van agredir els seus conductors i fins i tot alguns passatgers.

"Afortunadament, la situació ha tornat a la normalitat i les VTC tornen a prestar servei a Barcelona des d'aquest matí", explica en un comunicat Unauto, l'associació majoritària del sector.

La patronal considera, això no obstant, que el que ha succeït aquesta setmana a Barcelona "hauria de fer-nos reflexionar a tots", i especialment "a aquells que han decidit cedir al xantatge del taxi", en referència a l'Ajuntament de Barcelona i al Ministeri de Foment, que ahir va decidir retirar la petició de mesures cautelars sobre el reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per restringir el número de llicències VTC a Barcelona.

Unauto assegura que el servei que presten aquests vehicles a Barcelona i altres ciutats espanyoles "és plenament legal", ja que està regulat a la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres i prestat sota l'empara d'una autorització atorgada per la Generalitat de Catalunya.

"Nosaltres sí complim la llei. Els que no compleixen la llei són aquells que dirigeixen atacs violents contra el nostre sector amb l'ànim d'acovardir-nos i impedir-nos treballar lliurement, així com de pressionar les administracions perquè canviïn les regles del joc en el seu benefici", afirma la patronal.

Unauto adverteix també que les agressions de dimecres passat contra conductors de Uber i Cabify suposen també "un atac directe" contra els drets dels treballadors, la lliure elecció dels ciutadans i la imatge de Barcelona.

"No és acceptable que les autoritats perdin el control del carrer i que un grup de violents decideixi qui pot i qui no pot treballar i com i quan poden moure's els ciutadans", denuncia Unauto.

L'entitat està convençuda que la majoria de representants del sector del taxi estan en contra de les accions violentes comeses aquesta setmana, encara que demanen a les autoritats que assumeixin la seva responsabilitat i "posin els mitjans perquè les escenes viscudes a Barcelona no es repeteixin mai".

"És obligació de tots aïllar els violents i fomentar un diàleg que ens permeti una convivència pacífica i ordenada, dins de la llei", subratlla Unauto.

El TSJC té previst avui decidir si manté la suspensió cautelar del reglament metropolità que restringeix l'activitat de companyies VTC, tal com ha sol·licitat la CNMC, que entén que l'AMB envaeix competències amb aquesta normativa.

Els taxistes estan a l'espera de conèixer la resolució del TSJC per decidir si convoquen noves mobilitzacions.