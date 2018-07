La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C reclama estrategias de cribado para acabar con los casos ocultos

Hoy, 28 de julio, se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, un virus que hace unos años supuso un auténtico problema para los afectados, ya que no todos ellos podían recibir por parte de la Conselleria de Sanidad el tratamiento.

Hace tan solo tres años, solo recibían el tratamiento, con un coste de unos 60.000 euros, las personas con los niveles más avanzados del virus, mientras que los pacientes que presentaban los estadios iniciales de la enfermedad se quedaban sin recibir los antivirales.

En marzo del año pasado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció que todas las personas con Hepatitis C iban a recibir el tratamiento y actualmente los afectados por esta enfermedad no encuentran ningún tipo de traba a la hora de ser tratados. Una medicación con un porcentaje de éxito del 95%.

En la Comunitat Valenciana, más de 45.000 personas padecen Hepatitis, de las que casi 27.000 son del tipo C. En la provincia de Alicante casi 14.000 personas padecen Hepatitis y unas 8.000 son del tipo C. Una enfermedad que da lugar a cuadros agudos o enfermedades crónicas que pueden cursar un deterioro progresivo del hígado y desencadenar complicaciones.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Alicante, que se creó precisamente para denunciar que no todos los pacientes tuvieran acceso al tratamiento, asegura que actualmente se ha avanzado mucho en estos años y que ello significa una gran noticia. "Ahora mismo no nos llegan casos de afectados", dice Víctor Cedillo, secretario de la Plataforma.

Una reivindicación de la plataforma es que se solucione el tratamiento para los presos del centro penitenciario de Villena. Esta cárcel continúa sin cobertura directa para sus presos infectados por Hepatitis C y desde la Plataforma reclaman que se solucione este problema.

Además, otra de las reivindicaciones de esta Plataforma y de otras muchas es que se realice un cribado para detectar los casos de Hepatitis C ocultos. En España, se estima que hay alrededor de 50.000 personas con Hepatitis C que no saben que tienen la enfermedad.

Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo, declara que se ha desarrollado una campaña con el nombre #CribadosinC con el objetivo de concienciar a la sociedad para que se impulsen acciones de cribado que permitan detectar estos casos ocultos.