La Mar de Músicas 2018 dice adiós con The Human League

La Mar de Músicas 2018 dice adiós este sábado 28 de julio con el esperado concierto de The Human League, el mítico grupo de los ochenta al que el propio David Bowie calificó como "el futuro de la música".

The Human League actuarán a eso de las 23:00 horas en el Auditorio Parque Torres, aunque la jornada de clausura se completará con los conciertos por los distintos escenarios del festival de Soleá Morente junto a Napoléon Solo, los daneses Liima y Den Sorte Skole y el batería ecuatoguineano Alex Ikot.

The Human League aparecieron en los ochenta cuando la gente estaba buscando algo nuevo. David Bowie dijo en su día que eran el futuro de la música. Marcaron tendencia. Fueron iconos de moda por derecho: maquillaje, pelo y ropa eran imitados por los jóvenes de todo el mundo. Introdujeron los sintetizadores en el pop. Fueron auténticos especialistas en crear hits. Su secreto, la simplicidad en letras, música y melodía. Vendieron millones de discos, inspirado a otros artistas, y escribieron clásicos del pop como Don't You Want Me, alcanzando números 1 por Europa y Estados Unidos.

Tras el concierto de The Human League en el Castillo árabe actuará el grupo danés Liima. Formada por el músico de jazz finlandés Tatu Rönkkö, y varios miembros del grupo danés Efterklang, Liima se han convertido en una de las bandas más interesantes del panorama escandinavo.

Tras Liima, en el castillo árabe actuará Den Sorte Skole, un grupo de productores y compositores daneses, fundado en 2004 por Simon Dokkedal, Martin Højland y Martin Fernando Jakobsen. más. Todo un viaje caleidoscópico por los sonidos del mundo, dándole nuevo significado al concepto 'world music'.

La clausuara del escenario del CIM correrá a cargo de Soleá Morente, a eso de las 21:30 horas. Hija de Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, el flamenco es casi innato para Soleá Morente. Sin embargo, la artista no se considera cantaora, y ha encontrado un lenguaje propio con el que combina el pop y el flamenco.

Morente llega a La Mar de Músicas para interpretar junto a Napoleón Solo los temas recogidos en su nuevo disco Ole lorelei (2018).

El último concierto de la plaza del Ayuntamiento será el del batería ecuatoguineando Álex Ikot, a las 20:00 horas. El curriculum de Álex Ikot es quizás el más internacional de los músicos de Guinea Ecuatorial, al haber tocado durante su larga carrera con algunos de los más grandes músicos africanos, como Manu Dibango o Youssou N'Dour y haber iniciado sus pasos al lado del batería más conocido del continente, el mítico Tony Allen. En 1974 ya tocaba con la Orquesta Nacional de su país.