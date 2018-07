Tres mil personas arropan a Camela en Carbonero

En una noche con numerosas propuestas musicales por toda la provincia Camela llenaba la explanada de la Plaza de Toros de Carbonero el Mayor. Un concierto gratuito que había levantado una gran expectación entre sus incondicionales.

Cerca de 3.000 personas no quisieron perderse la actuación del dúo formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín. No faltaron algunos de sus éxitos y las canciones del nuevo disco " Me metí en tu corazón ". Camela lleva casi treinta años al pie del cañón convirtiéndose en uno de los grupos que más discos ha vendido en nuestro país.