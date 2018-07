Primer tropiezo ante el campeón holandés

Lo tiene claro Marcelino y ahora sabemos por qué. Al asturiano le gusta disputar todos los amistosos de la pretemporada ante rivales de entidad. No le vale lo de ir in crescendo para ir creciendo al mismo tiempo que el equipo va cogiendo la forma. No. A Marcelino no le importa que su equipo cree menos ocasiones que su rival y que incluso adolezca de problemas de ajustes defensivos ante la estrategia rival.

Es el caso del partido ante el PSV Eindhoven, un equipo de enjundia en el siempre vistoso y atrevido fútbol holandés. Al que no le importó a Marcelino medirse aunque sea todavía a cuatro semanas de empezar el curso oficial (20 de agosto ante el Atlético de Madrid). Y el asturiano se lo tomó tan en serio que dispuso un once titular que bien podría ser el que salga de inicio en el estreno liguero.

El PSV Eindhoven es mejor equipo que el Lausanne y lo demostró. Y aunque fue con la intervención del árbitro señalando el penalti que dio origen al segundo gol holandés, el PSV fue capaz de darle la vuelta en apenas un cuarto de hora al gol inicial de Carlos Soler. Sí. Otra vez Carlos Soler, al que ya destacamos ante el Lausanne como el jugador en mejor forma del Valencia en esta pretemporada. Y con ese 2-1 se puso fin a los primeros 45 minutos... y a la postre al final de partido.

En la segunda parte, Marcelino aprovechó para ar entrada de forma gradual al resto de sus jugadores. Fue el momento de ver a los Montoya, Vezo, Zaza y companía, incluyendo a los jóvenes Escobar y Kangin Lee. El mediático coreano no tuvo esta vez el protagonismo del choque ante el Lausanne.

Del partido se pueden extraer conclusiones positivas como el dominio que tuvo el Valencia sobre el vigente campeón de la liga holandesa. Eso sí, otra vez con el asterisco de los problemas a balón parado en defensa y la falta de claridad a la hora de crear ocasiones. Lo primero preocupa más que lo segundo, ya que esta falta de pólvora se puede justificar con la sobrecarga de trabajo físico en los jugadores en este momento del verano.

Y lo peor de todo: pendientes del alcance de los problemas musculares que obligaron a Marcelino a sustituir a Gayà en el primer cuarto de hora de partido.

El equipo regresa ahora a Valencia y la próxima semana toca gira inglesa con otros dos ensayos de nivel ante el Everton y el Leicester.