La Balona sigue sin entender la actitud del Europa en el 'caso Kike'

Los dirigentes de la Real Balompédica Linense siguen "sorprendidos y molestos" con la actitud del Europa FC por el denominado 'caso Kike'. A día de hoy, si el delantero no es aún jugador de la Balona es, únicamente, por las exigencias económicas del club gibraltareño. La operación no solo está estancada sino que puede ir a mayores, ya que según ha podido saber la Cadena SER, el entorno del jugador asegura que el Europa, incluso, está barajando la posibilidad de llevar a los tribunales tanto a Kike como al propio club blanquinegro. La Balompédica, que no ha querido pronunciarse oficialmente sobre este caso a preguntas de esta redacción, no descarta por su parte elevar una queja formal al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.

Esta redacción lleva días informando de que el acuerdo entre Kike y la Balona está totalmente cerrado. Sin embargo, el Europa se agarra letra a letra al contrato que tiene suscrito con Kike. En ese documento figura una claúsula de rescisión de 35.000 libras que ha de pagar el club que quiera llevarse al sevilano y otra de 15.000 libras si es el propio delantero quien compra su libertad. El Europa se agarra a esto último pero no cede ni un ápice más, lo que ha generado un enorme malestar en la Balompédica, que "no entiende" la actitud del club llanito, máxime cuando su manager general, Juan José Gallardo, es natural de La Línea de la Concepción. "Creemos que si fuera otro club, Kike ya habría solventado su situación y tendría su carta de libertad", asegura una fuente de la Balona a la Cadena SER.

El enfado en el club linense se ha incrementado cuando, a través del entorno del futbolista, ha tenido conocimiento de que el Europa FC está barajando llevar el caso a los tribunales. Y esto se considera una ofensa en la directiva de la Balona, que avisa que "no se quedará de brazos cruzados". De hecho, el presidente, Raffaelle Pandalone, está sopesando solicitar una reunión con el alcalde de la ciudad, Juan Franco, para ponerle al día de esta situación y exponerle que el Europa podría judicializar el caso y poner contra las cuerdas al primer club de una ciudad en la que hace uso de instalaciones de titularidad municipal.

“No entendemos que un equipo que no es español y que está utilizando instalaciones que pagan todos los linenses esté frenando una operación como esta. Máxime cuando en ese club hay un linense como Juan José Gallardo. Nuestra actitud, con ellos en los últimos años, siempre ha sido ejemplar", asegura esa misma fuente, que achaca al uso del Europa de esas instalaciones al hecho de haber renunciado, de cara la próxima temporada, de poner en competición a un equipo juvenil o un filial de la Balompédica.

Como ya informó la Cadena SER Kike está como loco por jugar en la Balona. De hecho, se bajaría su salario actual para vestirse de albinegro e incluso estaría dispuesto a pagar de su bolsillo una cantidad cercana a los 6.000 euros para comprar su libertad. Al Europa, eso, le parece insuficiente.