Dumoulin: “Gracias a una costurera jubilada he podido correr con el maillot arcoíris”

El ciclista holandés Tom Doumolin (Sunweb) desveló una extraña odisea para poder vestir este sábado de arcoíris en la penúltima etapa del Tour de Francia, contrarreloj donde se impuso con un final de suspense sobre el británico Chris Froome (Team Sky), ya que había perdido el maillot y tuvieron que recurrir "a toda prisa" a una "costurera jubilada".

"Ha sido un día increíble. Esta mañana estaba gruñón, por decir algo, porque nos hemos dado cuenta de que había perdido mi mono de contrarreloj. Por suerte, nuestro patrocinador técnico es del País Vasco y, pese a estar de vacaciones, llamó a una costurera jubilada para que me confeccionara un mono nuevo a toda prisa y traérmelo esta mañana. Gracias a eso he podido correr con el maillot arcoíris", confesó.

El campeón del mundo de contrarreloj se quedó la última pelea del Tour con un segundo de diferencia sobre Froome. Además, el holandés culminó su segunda posición en la general de la ronda gala. "No sabía que había ganado. Pensaba que había sido un segundo más lento que Froome. Estaba mirando si había sido segundo o tercero. Y de repente estaba el primero. Qué locura", afirmó.

Además, Dumoulin reconoció la justa victoria final de Geraint Thomas (Team Sky). "La etapa de ayer fue dura para mí, pero hoy me he desprendido de toda la frustración. Es fantástico terminar el Tour con una victoria de etapa. En cuanto a la general, no tengo nada que lamentar: ganó el mejor. Geraint Thomas merece este Tour de Francia", finalizó.