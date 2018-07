Human League clausuran “La Mar de Músicas” volviendo a las esencias del tecno

La 24ª edición de "La Mar de Músicas", el festival que cada verano tiene su escenario en las calles y espacios escénicos de Cartagena, galardonado con el premio al "Mejor festival de pequeño formato" en su última convocatoria, vivió este sábado su jornada de clausura reafirmando su capacidad para traer lo mejor de muy variados estilos, dando muestras de una apertura de mentes y oídos plausibles, y convirtiendo el abarrotado auditorio del Parque Torres en una fiesta cuyo lema parecía ser el de "Yo también fui a EGB".

Porque el público que poblaba sus gradas estaba mayoritariamente formado por quienes en sus años de instituto vivieron la efervescencia del tecno británico con bandas como ABC, Ultravox, Yazoo, Soft Cell, Heaven 17, New Order, Spandau Ballet y los mentados Human League.

Human League / Pablo Sáchez del Valle

Un ejercicio de sana nostalgia que puso de manifiesto que esta formación, verdadera guardiana de las esencias del género, cuyos miembros originales aún forman parte de ella, firmaron una colección de canciones que se han engrandecido con el tiempo y hoy son clásicos de un estilo que se resiste a morir.

La puesta en escena en Cartagena, a donde llegaban por primera vez, según afirmaron durante el show, fue sobria y minimalista, porque la esencia la guardaban para la música. Una tarima cubierta con tela blanca, una batería electrónica de color blanco y sendos teclados a los lados, del mismo color, para la sección rítmica de una formación en cuyo frente de escenario, unos pasos adelante, se situaron Philip Oakey, el carismático vocalista ataviado con ropa de corte industrial, siguiendo los cánones del tecno. Botas negras hasta la rodilla, pantalón corto holgado, y la parte superior con camisa de manga larga, para la primera parte del show, y vestuario inspirado en las películas de ciencia ficción de temática espacial, en color blanco para la segunda parte.

Flanqueado por las vocalistas Susan Sulley y Joanne Catherall, con sus característicos movimientos coreografiados, brazos en alto al compás de la música, y el contrapunto de luminosidad en su voz tan personal, en cada una de las canciones, a la interpretación seria y sobria del solista.

El repertorio fue una maravillosa sucesión de canciones que hicieron época, todo su cancionero clásico sin novedades ni sorpresas. Fue suficiente para que el público se entregara a una de las bandas que tan poco se ha prodigado en España y que tantas ganas tenían de ver sus miles de seguidores.

"Mirror man", "Love Action", "Open your heart", "Fascination", "Human", "The sound of the crowd" y otras canciones menos conocidas fueron preparando el terreno para un fin de fiesta memorable con la mítica "Don´t you want me" y todo el auditorio en pie, recordando esas fiestas de fin de curso en el patio del instituto donde esta canción suponía el punto culminante. Dos bises sirvieron para la despedida, y para que el público se quedara con ganas de más.

Fue muy destacable la actuación de los otros miembros de la banda: el batería Robert Barton, con una maravillosa demostración de cómo el tecno no tiene por qué ser un género frío, sin alma, producido de manera industrial (como podría decirse que ocurre con las bases rítmicas pregrabadas) sino que una batería electrónica tocada en directo permite una gama de registros y sonidos que enriquece mucho el conjunto. A su derecha, el teclista y guitarrista Nick Banks, y a su izquierda otro grandísimo música, Benjamin Smith, el teclista que daba la nota solista tan personal en las melodías del grupo.

En el fondo del escenario, proyecciones de cubos de Rubik, circuitos impresos, juegos del comecoco, efectos dominó, calles y multitudes en Japón, y personajes históricos de muy variado pelaje (en analogía con toda la fauna en la que la evolución de las imágenes los iba convirtiendo). Un brillante final para un festival cuyo fin de fiesta consistió en una proyección de instantáneas de los momentos más destacados del ciclo y un castillo de fuegos artificiales que sorprendió a la audiencia sobre las 12 y media de la noche.

Los grupos Liima y Den Sorte Skole, ambos daneses, país al que iba dedicada la presente edición, pusieron el broche de oro a altas horas de la madrugada en el Castillo Árabe.