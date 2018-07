Rueda: "Me llevé una satisfacción cuando vi que Feijóo se quedaba"

En el PPdeG respiraron aliviados cuando Feijóo renunció a suceder a Rajoy. Alfonso Rueda reconoce en la Cadena SER que sintió un enorme alivio el día que el presidente anunció que se quedaba en Galicia y que renunciaba a participar en el proceso para la sucesión de Rajoy. El vicepresidente de la Xunta afirma que si Feijóo hubiera sido candidato no hubiera habido ningún tipo de discusión, ahora sería el presidente nacional del Partido Popular, pero personalmente reconoce que para él fué mucho mejor que decidiera quedarse en Galicia: " Eu teño claro que aquí se está a facer unha boa labor, que a xente así o percibe e nolo recoñece cada vez que hai eleccións e eu o que quería e que seguíramos...dende logo apoiaría o presidente Feijóo en calquera decisión que tomase, por suposto, e o final é unha decisión moi persoal, pero si me pregunta dende o punto de vista persoal eu me levei unha satisfacción cando vín que íbamos a seguir como estabamos".

Alfonso Rueda añade que Feijoo sigue siendo el referente del PP en todo el estado donde tiene mucho que decir y por eso es normal, puntualiza, que muchos sigan pensando que la puerta de Madrid todavía no esta cerrada. Rueda se apresura a decir que en Galicia no está abierto ningún proceso sucesorio y que llegado el momento, el relevo de Feijoo no tendría que crear ningún problema, no percibe ninguna tensión. El personalmente se siente comódo en los puestos que lo ha situado Feijoo y de cara al futuro, dice, estará donde lo pongan.

El presidente del PP de Pontevedra asegura que el partido en Galicia no necesita ninguna integración porque está unido y ha salido más fuerta del congreso de Madrid. Sobre el nuevo presidente nacional, Alfonso Rueda no lo tiene como un irresponsable y confía en su palabra y en sus explicaciones sobre la polémica de su cv. Cree no obstante que las próximas citas electorales, municipales y autonómicas, si es que antes no hay generales, pondrán a prueba el liderazgo del nuevo presidente..." non tería ningín sentido medir a un político polo resultado das enquisas. A mellor enquisa son as eleccións; polo tanto si nas eleccións municipais e autonómicas en moitos sitios van ben querrá decir que o proxecto de PP vai ben, inda tendo pouco tempo, porque un ano e pouco tempo para o novo liderado, pero si vai mal non sería unha boa nova, pero en política as cousas son asi e nos reximos polos resultados".

Mejorar los resultados en las municipales, recuperar ciudades clave y la Diputación de Pontevedra, es además el objetivo del PPdG en las municipales del año que viene. Alfonso Rueda defiende los cambios que Feijoo va a introducir en el gobierno gallego porque hay conselleiros, reconoce, con muchas posibilidades de poder ganar las alcaldías de ciudades importantes. No sabe Rueda si la crisis de gobierno será más amplia e irá allá de dos conselleiros. Cambios normales, dice Rueda, para conseguir objetivos más ambiciosos lo cual entra dentro de la lógica política.

En otro orden de cosas, el vicepresidente de la Xunta considera que es más necesario que nunca que se produzca la transferencia de la Autopista del Atlántico a Galicia. La compra de la concesionaria Audasa por parte de fondos extranjeros, obliga, dice Rueda, a que los titulares de la infraestructura estén todavía mas cerca de los nuevos dueños, y la administración más cercana es la Xunta..."sigue sendo un servicio público, o titular é a administración e polo tanto canto mais cerca esté ese control dos novos donos cremos que é moitísimo mellor. E si antes era necesaria esa transferencia agora, non sabemos todavía, non queremos prexuzgar quen se vai facer cargo, quenes son exactamente, pero dende logo ter aquí a competencia para poder exercer ese control que lle corresponde a administración creo que agora se fai mas necesario que nunca".