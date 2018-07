Balance positivo de las rebajas de verano en la Comunitat

Primer mes de las rebajas de verano y los comerciantes valencianos hacen un balance positivo de este periodo en la Comunitat, aunque coinciden grandes y pequeños, en que las rebajas, tal y como las concebíamos ya no son como antes. Las dos grandes asociaciones en nuestro territorio tienen posturas diferentes en cuanto a la liberación de estas promociones a lo largo de todo el año. Los grandes ven con buenos ojos que los clientes puedan disfrutar de productos a un precio más bajo siempre que sea posible y los pequeños no quieren que se dé a los ciudadanos gato por liebre.

ANGED, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución hace una valoración positiva respecto a las ventas de este mes de julio, sobretodo de la primera quincena. La tendencia de crecimiento, aunque se atenúa respecto al año pasado, se sigue manteniendo, con la vista puesta ya en la campaña de la vuelta al cole y la nueva temporada.

Su portavoz, Joaquín Cerveró asegura que en la Comunitat se ha contratado a cerca de mil personas para cubrir las necesidades de los grandes almacenes y que el 66% de estas contrataciones han sido de mujeres. Asegura que aunque no guardan las cifras de antaño, las rebajas siguen teniendo un peso importante en las cuentas de resultados de las empresas.

Por su parte, la patronal del comercio minorista de la Comunitat también es positiva respecto a las cifras. La campaña de rebajas de verano representa entre el 10 y el 15% de la facturación anual de estos comerciantes y las ventas en este primer mes se han mantenido respecto a la campaña del año pasado con la previsión de cerrar con cifras superiores.

Crecen también las contrataciones en el pequeño y mediano comercio de nuestro territorio en un 2'2%, aunque el presidente de Confecomerç, Cipriano Cortés, pide que se vuelva a regularizar para acotar más los periodos de promoción porque cree que se están desvirtuando.

A Cortés tampoco le satisface el pacto sobre los horarios y las aperturas en festivo que se cerró por consenso entre ANGED y la patronal de los minoristas. Dice que se debería revisar porque el pequeño comerciante no abre porque no hay un nivel de negocio y si se tiene que sacrificar o buscar personal para suplirle, no es rentable.