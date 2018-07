Diego Capel: “Me gustaría sentir el escudo del Almería"

Un grande del fútbol quiere jugar en su tierra. Lleva una temporada en blanco, pero está en forma, con hambre y con una ilusión enorme de regresar a jugar en el fútbol español. Diego Capel está en Almería con ofertas de Primera, Segunda y también del fútbol extranjero, pero su sueño, para quitarse la espina que dice tener clavada, es jugar en su tierra.





El jugador natural de Albox estuvo el sábado por la mañana con LA VOZ. Tiene 30 años y un aspecto físico perfecto; se cuida al máximo y entrena todos los días a primera hora de la mañana. No quiere dar ya el ‘sí quiero’ a las ofertas porque al mercado de verano todavía le quedan muchos días por delante.

Él desea cumplir su sueño: jugar en el Almería. Esto no depende de él, pero sus sentimientos sí los demostró en todo momento asegurando que le gustaría jugar aquí. Un año en blanco se hace difícil para cualquier futbolista: “Ha sido complicado después de tantos años disfrutando de grandes cosas. Lo he llevado de la mejor forma posible siendo profesional y vamos a ver qué pasa este verano”.

Ganas

Está deseando fichar para seguir demostrando su talento: “Cualquier futbolista lo que quiere es jugar cuando está así, como yo. Tengo muchas ganas, mucha hambre... estoy entrenando todos los días para llegar en la mejores condiciones al equipo en el que firmé. Estoy entrenando todas las mañanas con grandes profesionales, estoy muy bien”.

Como buen almeriense sigue el día a día del equipo de su tierra: “Siempre sigo al Almería y ojalá que este año se haga un gran año después de tres Ligas sufriendo para salvar la categoría. Sería bonito ver al Almería arriba”.

Siempre ha dicho y sigue diciendo que le gustaría jugar en el Almería: “Nunca he cerrado la puerta del Almería, pero por circunstancias no se ha dado; es cierto que es una espina que tengo clavada y me gustaría jugar alguna temporada aquí, y no como visitante y sí como local, sentir el escudo del Almería. Siento que la afición me quiere y me gustaría jugar en el equipo de mi tierra, ese detalle me ha marcado y sería muy bonito jugar de rojiblanco en el Almería”.

Sincero

“Mi hambre y mis ganas son máximas. Si el Almería me necesita aquí estoy porque la puerta del club de mi tierra siempre la tendré abierta porque me gustaría jugar aquí. Mi intención es quedarme en España; tengo ofertas de fuera, pero quiero volver al fútbol español. Quiero volver a dar mi máximo nivel y estoy en plena madurez futbolística. No es cuestión económica, aún tengo grandes años de fútbol”.