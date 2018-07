La OPE supera con nota su fin de semana más crítico

Un año más, y ya son varios de forma consecutiva, el dispositivo desplegado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que cordina la Operación Paso del Estrecho, así como el interno que dirige la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, han surtido efecto y el fin de semana más crítico de esta operación ha superado con nota alta el temido repunte. Según los datos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, entre el sábado y el domingo embarcaron con destino al norte de África, desde el Puerto de Algeciras, más de 15.000 vehículos y unos 60.000 pasajeros, con puntas registradas de hasta 600 vehículos por hora.

Aun así, las carreteras no han sufrido retenciones de consideración y las esperas han sido razonables,en la zona de preembarque. Francisco Ruiz Boada, máximo responsable de Protección Civil y Emergencias en el dispositivo que coordina la OPE, ha achacado el éxito de este fin de semana a "las medidas puestas en marcha en la noche del viernes como la intercambiabilidad de billetes entre navieras y el cierre preventivo del Puerto de Tarifa".

El hecho de que el 1 de agosto caiga este año en miércoles y que el próximo fin de semana sera el primero del mes por excelencia de vacaciones hará, no obstante, que el "dispositivo se mantenga en alerta durante los próximos días", según confirmó Ruiz Boada, quien ha agradecido "la generosidad" de los ciudadanos del Campo de Gibraltar que "un año más", respondiendo ·de forma ordenada" a la recomendación de no utilizar las carreteras de la zona, si no era realmente necesario.