Salud mental, mucho por hacer

Alfonso Delgado es enfermero de Salud mental desde hace más de trece años. Esperaba mucho más de este traslado, de este cambio a mejor, a un hospital con más prestaciones. Pero sigue faltando personal para cubrir los más de 3.000mtros con los que cuenta la planta de Salud Mental. Una planta que debe cuidar de personas en unas condiciones muy especiales, con brotes psicóticos, problemas de medicación, en definitiva circunstancias muy especiales que nada tienen que ver con cualquier otro tipo de problema médico o intervenciones quirúrgicas.

Alfonso ha reconocido que en efecto se ha ganado mucho con las nuevas instalaciones pero siguen echando en falta al personal necesario para cubrir la demanda. Algo parecido reclamaba el portavoz de la Asociación de Familiares y Allegados de Enfermos Mentales, Juan Mayor, que aún reconociendo carencias importantes "tenemos que ver el lado positivo".

Delgado ha insistido en "la necesidad de solicitar imejoras para los pacientes, algo que no resulta costoso. Mejoras en la seguridad y el confort de estos. Necesitamos que se hable de la atención que se ofrece a los paciente en la comarca y de los dispositivos de los que carecen después de 33 años de la reforma psiquiátrica".

Por su parte las asociaciones de familiares de enfermos, que se reunieron el pasado jueves con responsables delHospital de La Línea, reconocen que se ha mejorado sensiblemente con el traslado, aunque también coinciden en muchas de las otras reclamaciones que se hacen por parte de los profesionales. "Las molestias que se ocasionan a los usuarios y sus familiares de la localidad de Algeciras, que estaban acostumbrados al servicio que ha existido en la misma población, desde hace 25 años, y ahora se tienen que desplazar hasta la Línea. Por el contrario, se beneficiarán de una mayor cercanía las personas afectadas de La Línea y de San Roque. Por otro lado, hay que tener en cuenta que dicha unidad presta servicio a un área determinada, tal como ocurre en el resto de Hospitales de Andalucía; en este caso, a todo el Campo de Gibraltar".

La necesidad de contar con servicio de monitor ocupacional por las tardes y los fines de semana. Hasta ahora solo se cuenta con él por las mañanas. Hay que recordad que la actividad ocupacional es tan importante para este tipo de pacientes, como la medicación y otros cuidados sanitarios. Esta carencia existe en muchos otros hospitales de Andalucía, y es algo que se viene demandando por los usuarios y familiares, por su beneficio en la rehabilitación.

Por otro lado, insistieron en la necesidad de seguir contando con atención a la salud mental en el Hospital de Algeciras. "Actualmente, el SAS dispone de un psiquiatra, de 8:00 a 20:00 horas, cosa que las entidades valoraron positivamente, ya que eso no ocurre en los demás hospitales que no cuentan con una unidad de hospitalización en salud mental, como es el caso de Cádiz, por ejemplo. Pero se trataría de incorporar también a un psicólogo, para que dicho servicio funcione como una Unidad de Enlace, pudiendo atender, además, a pacientes ingresados por otro tipo de patologías, como oncología, cirugía, nefrología, ELA, etc".

