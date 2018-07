Pensionistas vascos no estarán mañana en la reunión con Valerio

Al contrario de lo que se había confirmado la semana pasada, los Pensionistas y Jubilados de Bizkaia no se reunirán mañana con la ministra Magdalena Valerio. En su lugar, acudirá la Coordinadora Estatal de Jubilados, figura con la que no todo el colectivo jubilado vasco está de acuerdo.

"No tenemos ningún problema con la coordinadora, pero no todo el mundo está adherido a su plataforma, por lo que no podemos considerar que habla en nuestro nombre", aclara Andrea Uña, miembro de la asociación de pensionistas.

Por el momento, se mantienen a la espera de concretar otra fecha para hablar "cara a cara" con la ministra, cita en la que volverán a exigir una pensión mínima de 1.080 euros y un mejor trato al colectivo jubilado.

Instantánea de la concentración de este lunes / CADENA SER

Durante la concentración, se ha vuelto a calificar de "limosna" la subida de las pensiones que han cobrado este mes, por lo que prometen seguir concentrándose cada lunes. "Por respeto a todos los jubilados que se han unido a esta lucha cada semana, vamos a seguir concentrándonos para conseguir lo que nos merecemos", añade Uña.

Asimismo, desde la asociación han invitado a todo el mundo a acudir a la manifestación que tienen concretada para el próximo 20 de agosto, cita que reunirá a centenares de jubilados, pensionistas y viudas en plena Semana Grande de Bilbao.

