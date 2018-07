El Cádiz se interesa por la situación de Diego Capel

Juan Carlos Cordero sigue peinando el mercado de jugadores que puedan jugar en las alas. Se busca un titular, a la espera de la salida de Álvaro García, y un jugador para la unidad 'B'. Aitor, Nico y Moha no están convenciendo en la pretemporada, la idea del cuerpo técnico no cambió y por eso la dirección deportiva no cesa en la búsqueda de jugadores que mejores el nivel del equipo por los costados.

Según las informaciones de Radio Cádiz, uno de los nombres por los que el Cádiz se interesó es el de Diego Capel. No hay oferta en firme, pero los contactos se han iniciado.

El jugador quiere regresar a España y no tiene problemas por jugar en la Liga 123. De hecho, ya han sido varios los equipos que se han interesado y que quiere contar con el almeriense en sus filas, pero el jugador no se quiere precipitar y espera una oferta de un equipo que le motive mucho más tanto en lo deportivo como en lo personal.

Ahí aparece el Cádiz. Un proyecto que le podría motivar en lo deportivo y una ciudad que también lo hace en lo personal. El jugador quiere estar cerca de casa, pues aunque sea natural de Almería quiere vivir cerca de Sevilla. Además, el ambiente de fútbol y las ganas de volver a sentirse futbolista podrían ayudar a que Carranza fuera un punto a favor para su fichaje.

El futbolista se encuentra como agente libre y entrena en solitario para ir cogiendo el tono físico. Tiene 30 años y está en plena madurez futbolistica.