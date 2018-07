Ortolá, encandilado con la propuesta de Natxo

La salida de balón y la intervención del portero son fundamentales en la idea de ver el fútbol de Natxo González y Carmelo del Pozo. Por eso, la llegada de Adrián Ortolá al Deportivo está enfocada a ser el engranaje en el fútbol de esta temporada. En su presentación, Ortolá defendió que el estilo blanquiazul encaja como anillo al dedo a sus características. "Cuando me dijeron la idea de jugar, me encajaba perfectamente y es lo que buscamos ambas partes", explica el alicantino.

Ortolá llega al Depor cedido por el Barcelona. La "escuela Barça" marca su llegada. "Queremos tener un balón para crear cuanto más mejor y que no nos creen ocasiones", sentencia el portero. Para él, es necesario que el Deportivo sea une quipo protagonista para poder tener éxito en la Segunda División, porque los blanquiazules "no deben estar en esta categoría. El Deportivo es, para Ortolá, "un club que atrae a todos los jugadores. Es espectacular y estoy muy contento".

A la hora de llegar, Ortolá destacó que el papel de Carmelo del Pozo fue fundamental para convencerlo de formar parte del equipo gallego. "Cuando recibí la llamada de Carmelo no dudé ni un momento. Me atrae la historia del Dépor. Un club que siempre me ha gustado. Me han hablado bien. Tenía clarísimo que quería venir", afirma.

En cuanto al futuro, Ortolá ve con buenos ojos hacer carrera en Riazor. Su cesión incluye una opción de compra, que fue buscada por ambas partes. "La opción de compra existe porque todas las partes hemos aceptado. Mi prioridad es que el club crezca", explica. Para terminar, Ortolá dejó una declaración de intenciones sobre su implicación: "Prometo que voy a dejarme la piel en cada entrenamiento y en cada partido".