Ferrol aprueba una moción para que los restos de Franco no se trasladen allí

Ferrol evitará que los restos de Francisco Franco recalen en la ciudad. El pleno ha aprobado la moción del BNG que pedía la expropiación del nicho de la familia Franco en el cementerio municipal de Catabois, por lo que el Concello iniciará los pasos para dar cumplimiento a ese acuerdo. BNG, el gobierno local de FeC, PSOE y la edil no adscrita Esther Leira han votado a favor de la iniciativa, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido.

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha defendido que nunca han hecho demagogia sobre este asunto y esperaba el apoyo de los 25 ediles para dar una lección de democracia desde Ferrol.

Desde el PP, su portavoz Martina Aneiros, ha señalado que se trata de un debate ficticio porque la familia no se ha pronunciado sobre si traerían o no los restos de Franco a la ciudad si finalmente son exhumados del Valle de los Caídos. En todo caso, ha querido dejar claro que desde su partido censuran cualquier tipo de régimen autoritario y los crímenes del franquismo.

Beatriz Sestayo, portavoz del PSOE, ha defendido que Ferrol no puede seguir vinculado al Caudillo y ha afirmado que no se trata de pagar o no pagar un impuesto, en referencia al tributo por el nicho. Se trata, ha remarcado, de un privilegio. Ha reseñado que la Ley de Memoria Histórica anula este tipo de concesiones.

Desde el BNG, Iván Rivas, ha considerado que Ferrol es una ciudad suficientemente estigmatizada por ser la natal de Franco y por eso reclamaba con esta moción un pronunciamiento del pleno sobre la posibilidad de que los restos del dictador pudieran recalar aquí. Ha señalado que no sabe lo que quiere hacer la familia con los restos y que tampoco le importa. El Concello, dice, no se puede quedar de brazos cruzados ante esta posibilidad.

Desde Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret ha protagonizado la intervención más polémica de la sesión plenaria. Entiende que el debate es ficticio porque considera que el traslado de los restos no va a ocurrir. En todo caso, ha indicado que no quieren un peregrinaje nostálgico a la ciudad.

Por su parte, Esther Leira, concejala no adscrita, se ha mostrado favorable a la moción y ha comentado que no se trata de pasar la pelota del Valle de los Caídos a Ferrol.

La moción también pide eliminar la simbología franquista de la ciudad, con placas en la casa natal de Franco, en la plaza de España y en el edificio de Aduanas, así como reclamar a Google y Facebook que quiten la coletilla de El Ferrol del Caudillo.

Para dar cumplimiento al acuerdo plenario, el gobierno local de Ferrol procederá al requerimiento de los tributos del nicho a la familia Franco de los últimos cuatro años. En caso de que la familia no pague la cuantía, se procederá a la expropiación del nicho. Además, deberán decidir sobre los restos de cuatro familiares del dictador enterrados en esa tumba. Son una hermana de Francisco Franco, una tía y dos abuelos.

El alcalde ha reiterado hoy que se procedería a su exhumación en ese caso. Existe otra vía, la política, que consiste en revocar el acuerdo del gobierno local de 1967 que otorgó al dictador ese nicho, una iniciativa que irá a pleno en agosto. Para los grupos de la izquierda, la concesión de esta propiedad a Francisco Franco es un privilegio y por tanto incumple la ley de memoria histórica.

También se ha aprobado en la sesión la moción del PSOE, que finalmente se ha votado por puntos. A favor de eliminar del callejero del Arsenal nombres de almirantes y cargos militares franquistas han votado PSOE, FeC, BNG y Leira, con abstención de PP y Ciudadanos. Mientras, la retirada de las fotografías de regidores de la dictadura de la sala de alcaldes ha sido aprobada con los votos de BNG, PSOE, FeC y Leira; en contra, PP y Ciudadanos