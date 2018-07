"Estoy contento con lo que veo"

José Rojo, Pacheta está satisfecho del trabajo acumulado por el Elche en las dos semanas que lleva de pretemporada. El entrenador tiene claro que hay todavía margen para la mejora. Y espera tener a punto el equipo para la primera cita liguera ante el Granada.

"Los resultados de la pretemporada es lo que menos me preocupa. Me centro más en las sensaciones, el ajuste de los errores y las asociaciones entre jugadores. Cuanto antes lo consigamos, nos acercaremos a lo que queremos. Pero estoy muy contento de lo que estoy viendo y de los jugadores que estamos trayendo" ha asegurado. Tiene claro que "estamos haciendo un equipo competitivo que entienda la categoría",

Sobre los fichajes no tiene dudas de que la comisión deportiva ha acertado en sus contrataciones pese al perfil de jugadores con proyección procedentes de Segunda B. "Estoy viendo por qué les fichamos. Por eso digo que estoy contento. Tenemos carencias en posiciones, pero queda casi un mes para empezar la competición. Yo no tengo prisa. Vamos a filtrar el mercado e intentar traer al mejor jugador para esa posición. Igual traemos a algún chico mayor. Borja Martínez, Nando Quesada, Juan Cruz, Gonzalo Villar, Unai Simón o Chuca han venido porque fuimos a por ellos, no porque nos los hayan ofrecido".

De Unai Simón no tiene dudas de que el portero se adaptará a la perfección. Esá llamado a ser el portero de la selección sub-21 de España. "Es el portero de la selección sub-19 y probablemente de la sub-21. Armado, sobrio y con buen juego. Nos puede sumar y hacernos mejores".