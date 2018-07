McEvoy: "Pablo Ruz representa las mismas viejas ideas que Mercedes Alonso"

Daniel McEvoy ya forma parte de Ciudadanos Elche. El expopular, según ha explicado en los micrófonos de Radio Elche Cadena SER, abandonó el proyecto del presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, al no sentirse cómodo. Ha asegurado que Ruz se prometió como la regeneración del partido, sin embargo, McEvoy ha aclarado que después de un año no se ha producido ningún cambio entre los populares. Es más, ha señalado que Ruz "está anclado en las mismas viejas ideas que representaba Mercedes Alonso".

Pero no solo este ha sido el motivo por el que McEvoy ha salido del Partido Popular buscando cobijo en Ciudadanos. El expopular ha apuntado que Pablo Ruz se equivoca en los "derroteros" que está tomando en el sentido ideológico y de gestión. McEvoy ha aclarado que apoyando el proyecto de Casado, el Partido Popular en Elche se ha escorado a la derecha cuando él se considera más de centro. Además, ha insistido en que los populares no están planteando propuestas, solo están haciendo críticas. Asimismo, también ha aprovechado para descartar que el motivo de su salida del Partido Popular se deba a que no obtuvo un cargo de relevancia dentro del proyecto de Ruz. McEvoy ha explicado que tenía uno de los puestos orgánicos más altos, en concreto el de vicesecretario.

Sobre su posible carrera hacia la alcaldía dentro de la formación naranja, McEvoy ha aclarado que no está pensando en eso en estos momentos. Sin embargo, ha asegurado que "lo más bonito para alguien que se dedica a la política es poder representar a su ciudad". También ha restado importancia a que sea una competencia directa al actual portavoz de Ciudadanos Elche, David Caballero. Ha expresado que él ha llegado a la formación para aportar su experiencia.

McEvoy se ha resistido a valorar si Pablo Ruz es la mejor opción para la alcaldía de Elche. Ha aclarado que esa decisión pertenece al Partido Popular. Asimismo ha apuntado que le gustaría que fuese Ciudadanos quien ocupase la Plaza de Baix en los próximos años, por lo que considera que no debería ser ni Pablo Ruz, ni Carlos González ni Alejandro Soler.

El expopular también ha valorado la presente legislatura echando mano de los calificativos que ya esgrimían desde su anterior agrupación. McEvoy ha aclarado que Elche está paralizado y falto de proyectos. Sin embargo, ha puesto en valor el proyecto Elche Capital Verde Europea 2030 del que dice "faltan políticas para llevarlo a cabo". El que fuera concejal de Educación ha explicado que falta una "idea de ciudad" donde las diferentes fuerzas políticas estén juntas para reivindicar las necesidades de Elche como son las infraestructuras ferroviarias. Ha acusado a PP y PSOE de hacer reclamaciones cuando están en la oposición, pero de abandonarlas cuando llegan al gobierno.

La trayectoria de McEvoy

Daniel McEvoy es inspector de Educación y durante los años 2011 a 2015 fue concejal de Educación en el mandato de Mercedes Alonso.

McEvoy junto a otros concejales populares denominados "díscolos", tan solo un par de años después de acceder al gobierno local el PP, mantuvo un enfrentamiento con la alcaldesa y aunque no dejó el partido, estuvo apartado del núcleo duro de Alonso especialmente el último año.

Él y otro de los exconcejales enfrentados a Alonso, como Sebastián Polo, se posicionaron junto a Pablo Ruz cuando este decidió disputar a la exalcaldesa la dirección del partido. Una vez Ruz fue elegido presidente, Daniel McEvoy se convirtió en vicesecretario del partido. Sin embargo, esa posición no debió ser lo que McEvoy pretendía, o no se le dejó el margen que quería para obrar y hace dos meses dejó el Partido Popular. Tal y como se preveía, el inspector de Educación acaba de formalizar por internet su militancia en Ciudadanos ya que su vocación política no terminó con la etapa de Alonso, a pesar de que no fue cómoda.

La formación naranja aún no tiene claro en Elche su rumbo ante las elecciones de mayo de 2019 y David Caballero todavía no ha sido designado candidato a la alcaldía. Algunas fuentes veían su rival en su compañera Eva Crisol, pero tras esta maniobra, quizá Caballero acabe de afiliar a su primer rival en la carrera a la alcaldía.