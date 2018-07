La privatización de Parques y Jardines no convence al pleno

El grupo municipal del PP ha presentado una moción en la que pedían incorporar al nuevo pliego de condiciones del contrato de limpieza el mantenimiento de especies vegetales, de la que actualmente se hace cargo Parques y Jardines. El concejal del PP, Vicente Granero, ha asegurado que sus declaraciones se han malinterpretado ya que el no busca la privatización del servicio sino su mejora.

Estas declaraciones no han gustado al concejal de Parques y Jardines, Antonio García, quien ha destacado que el PP puede proponer lo que quiera pero no pueden negar que “son un partido de derechas pidiendo una privatización”. García también ha asegurado que si hay falta de recursos es debido a los recortes del PP y que no comprende porque Granero quiere destinar dinero a la contrata de limpieza y no directamente a mejorar el servicio de Parques y Jardines.

Por su parte, el concejal de Limpieza, Héctor Díez, ha afirmado que la fórmula “crisis económica + PP = a malos servicios” y que fue este equipo de gobierno el que consiguió salvar el servicio de Parques y Jardines tras su nefasta gestión. Díez también ha destacado que el PP tuvo la oportunidad de cambiar la contrata de limpieza e incluir esto que está pidiendo, pero sin embargo decidieron prorrogarla y perjudicar a la ciudad.

El portavoz adjunto del PP, Vicente Granero, se ha defendido de estas acusaciones alegando que en su momento tuvieron que prorrogar esta contrata por las deudas que tenía el ayuntamiento por la mala gestión de PSOE y Compromís. Granero también ha afirmado que esta propuesta es una medida para mejorar el futuro de Elche.