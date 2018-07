El traspaso de la AP-9, "más necesario que nunca"

Si bien todo el hemiciclo gallego ha acordado ya tres veces por unanimidad la transferencia de titularidad a la Xunta, los vetos de Madrid han impedido hasta el momento que se hiciera efectiva. En la reunión celebrada el pasado 17 de julio, Feijóo trasladó a Sánchez la urgencia del traspaso, a lo que el presidente socialista respondió pidiendo tiempo.

La reciente compra de tres fondos de pensiones extranjeros (propietarios de Globalvia) del 55,6% de Itínere, empresa propietaria de varias autopistas del norte de España, ha reavivado el debate del traspaso de la AP-9.

El portavoz del PP, Pedro Puy, ve un simple cambio de propiedad que no debería importar en el debate de fondo. No cree lo mismo el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que confesaba a la SER que con estos nuevos dueños, el traslado era más urgente que nunca. "Non queremos prexulgar, non sabemos quen son exactamente, pero ter aquí a competencia para exercer ese control faise máis necesario que nunca".

Por su parte, el portavoz del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, también resta importancia a la operación que considera de total normalidad entre empresas privadas. Para Leiceaga no cambia nada la situación de la AP-9 con este traspaso. El problema de fondo es, según el socialista, que se hubiera prorrogado la concesión a las privadas hasta 2048 en tiempos de Aznar. "Que esas mans privadas sexan A, B ou C, dende a perspectiva da administración, non engade demasiadas cousas", añade Leiceaga.

No han reaccionado de la misma forma en el BNG. Para ellos la AP-9 pasa de "fondos de especulación" a "fondos voitre". Piden a la Xunta de Galicia que no se quede de brazos cruzados y que mueva ficha. La diputada nacionalista, Olalla Rodil, denuncia que no puede pasar otro año y medio más "esperando e soportando a estafa das peaxes sen que ninguén mova un dedo". Rodil asegura que seguimos "sufrindo e padecendo un servizo de terceira, mentres os fondos de especulación estranxeiros fan negocio a costa dos 20.000 usuarios".

Desde En Marea también se mantienen firmes con la petición del traspaso y exigen la nacionalización de la autopista. Eva Solla, diputada de En Marea, asegura que no tiene sentido que se estén rescatando concesiones similares que son deficitarias "e que esta que non o é, non só non se faga o traspaso, senón que tampouco se traslade a competencia". En Marea no se conforma con que la AP-9 sea gallega, sino que quieren que sea pública. Solla alega que "os contribuíntes galegos xa pagaron suficientemente do seu peto toda a propia concesión nos últimos anos".